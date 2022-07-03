Важкі поранення, ампутація, сепсис: керівниця патронатної служби полку "Азов" розповіла про стан визволених бійців

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"В основному хлопці з важкими пораненнями, з ампутаціями, з сепсисом. Поранені недоліковані. Ми проводимо обстеження та переводимо у профільні заклади. У полоні хлопці не отримували медичну допомогу. У квазі республіках медицина знаходиться на рівні середньовіччя", - наголосила Толкачова.

Також керівниця патронатної служби полку "Азов" додала, що волонтери змогли вивезти пораненого українського захисника, який міг померти від зараження крові через інфекції.

"На окупованих територіях не має доступу до сучасних антибіотиків. Хлопці знаходяться у жахливому стані. У ампутантів неправильно сформовані культі, хлопці мають відкриті рани. Є хлопці з опіками тіла. Зараз хлопці знаходяться в шпиталях, їх обстежують. Всім необхідна допомога з подальшою реабілітацією", - зауважила Толкачова.

28 червня у Миколаївській області відбувся обмін полоненими між Україною та Російською Федерацією

У списку на обмін полоненими, що відбувся 29 червня, була лише одна жінка-військовослужбовець

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