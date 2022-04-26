Важкий стан здоров’я Саакашвілі може призвести до інвалідності, а потім, можливо, до смерті, - лікар політика

Про це заявив лікар створеного при омбудсмені Грузії альтернативного медичного консиліуму Отар Тоїдзе, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Його стан настільки важкий, що необхідне негайне лікування в якійсь закордонній клініці. Ми говорили, що процес поступово призведе пацієнта поки що до інвалідності, а потім, можливо, до смерті. Зараз ми наблизилися до цієї точки", - заявив Тоїдзе журналістам у вівторок.

Минулого тижня члени альтернативного медичного консиліуму відвідали та оглянули Саакашвілі у в'язниці. Лікарі готують висновок щодо стану його здоров'я.

Також минулого тижня, 22 квітня, Спеціальна пенітенціарна служба Мін'юсту Грузії спростувала поширену інформацію щодо різкого погіршення здоров'я Саакашвілі. За даними служби, політик перебуває під цілодобовим інтенсивним медичним наглядом та забезпечений усіма медичними послугами.

Нагадаємо, що Міхеіл Саакашвілі прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його затримали у Тбілісі, після чого помістили до в'язниці у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада Саакашвілі перевели у військовий госпіталь у місті Горі, де він припинив голодування.

Україна офіційно визнала голову Виконавчого комітету Нацради реформ Міхеіла Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження з ним в грузинському ув'язненні

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb