Україна визнала Саакашвілі потерпілим у кримінальній справі про неналежне ставлення в ув'язненні у Грузії

Про це повідомила у Facebook уповановажена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.



"Процесуальним керівником Генеральної прокуратури України під час досудового слідства громадянина України, Голову Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі визнано потерпілим відповідно до ст. 55 Кримінального процесуального кодексу України", - написала Денісова.



Омбудсмен зазначила, що кримінальне провадження здійснюється за статтею про перевищення службових повноважень грузинськими тюремниками.



"14 січня 2022 року було розпочато провадження за фактом вчинення злочину проти Міхеіла Саакашвілі, передбаченого частиною 3 ст. 365 Кримінального кодексу України, а саме перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів Грузії під час утримання громадянина Україна Міхеіла Саакашвілі. Визнання Міхеіла Саакашвілі потерпілим відбулося з урахуванням того, що йому завдано фізичної та моральної шкоди неправомірними діями працівників правоохоронних органів Грузії", - написала Денісова.



Омбудсмен додала, що зазначений процесуальний статус дає Саакашвілі підстави в подальшому скористатися своїми правами як потерпілого на різних стадіях кримінального провадження.



Нагадаємо, 1 жовтня 2021 року прем'єрміністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.

2 жовтня 2021 року стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.

8 листопада 2021 року Міхеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.

18 листопада 2021 року лікарка, яка оглядала Саакашвілі, повідомила, що він втратив свідомість у тюремній лікарні після зустрічі з адвокатами.

20 листопада 2021 року Саакашвілі припинив голодування.

Прокуратура Грузії відмовилася визнавати Саакашвілі постраждалим.