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Україна визнала Саакашвілі потерпілим у кримінальній справі про неналежне ставлення в ув'язненні у Грузії

11 лютого, 2022 п'ятниця
22:31
Суспільство Міхеїл Саакашвілі

Україна офіційно визнала голову Виконавчого комітету Нацради реформ Міхеіла Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження з ним в грузинському ув'язненні

Про це повідомила у Facebook уповановажена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Процесуальним керівником Генеральної прокуратури України під час досудового слідства громадянина України, Голову Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі визнано потерпілим відповідно до ст. 55 Кримінального процесуального кодексу України", - написала Денісова. 

Омбудсмен зазначила, що кримінальне провадження здійснюється за статтею про перевищення службових повноважень грузинськими тюремниками.

"14 січня 2022 року було розпочато провадження за фактом вчинення злочину проти Міхеіла Саакашвілі, передбаченого частиною 3 ст. 365 Кримінального кодексу України, а саме перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів Грузії під час утримання громадянина Україна Міхеіла Саакашвілі. Визнання Міхеіла Саакашвілі потерпілим відбулося з урахуванням того, що йому завдано фізичної та моральної шкоди неправомірними діями працівників правоохоронних органів Грузії", - написала Денісова.

Омбудсмен додала, що зазначений процесуальний статус дає Саакашвілі підстави в подальшому скористатися своїми правами як потерпілого на різних стадіях кримінального провадження.
 

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Новини
Грузія
Людмила Денісова
ув'язнення
Міхеіл Саакашвілі
перевищення повноважень
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