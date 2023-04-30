Про це йдеться у зверненні за 30 квітня.

"Дуже важливо – щоб Росія отримувала постійно сильніші сигнали, що світ не пробачить жодного із проявів російського терору. І щоб якнайбільше глобальних гравців були абсолютно принциповими у дотриманні режиму санкцій проти Росії за терор", - сказав глава держави.

Зеленський подякував тим, хто допомагає посилювати ізоляцію РФ, зупиняє постачання терористам зброї та її компонентів, працює для блокування ВПК Росії й для посилення оборонних можливостей всієї Європи.

"За підсумками цього тижня хочу особливо подякувати нашим партнерам із Данії – за "Цезарі"; зі Словенії – за бронетехніку; з Іспанії – за танки; з Німеччини – за додаткові оборонні наміри щодо бронетехніки і снарядів, за ППО… Дякую Америці за фінансування обсягом 1 млрд 250 млн доларів для підтримки нашого бюджету та стійкості", - підсумував Зеленський.

Президент також подякував Нідерландам за рішення парламенту щодо тренування українських воїнів на передових західних системах, Італії за активність заради скорішої відбудови України та.Хорватії за нову допомогу в лікуванні українських захисників після поранень у боях.