"Важливо, щоб Росія отримувала сигнали, що світ не пробачить терору": Зеленський подякував країнам-союзникам за допомогу
Володимир Зеленський подякував країнам-партнерам за збройну допомогу та зазначив, що важливо, аби Росія отримувала кожного разу все сильніші сигнали, що їй не пробачать терор
Про це йдеться у зверненні за 30 квітня.
"Дуже важливо – щоб Росія отримувала постійно сильніші сигнали, що світ не пробачить жодного із проявів російського терору. І щоб якнайбільше глобальних гравців були абсолютно принциповими у дотриманні режиму санкцій проти Росії за терор", - сказав глава держави.
Зеленський подякував тим, хто допомагає посилювати ізоляцію РФ, зупиняє постачання терористам зброї та її компонентів, працює для блокування ВПК Росії й для посилення оборонних можливостей всієї Європи.
"За підсумками цього тижня хочу особливо подякувати нашим партнерам із Данії – за "Цезарі"; зі Словенії – за бронетехніку; з Іспанії – за танки; з Німеччини – за додаткові оборонні наміри щодо бронетехніки і снарядів, за ППО… Дякую Америці за фінансування обсягом 1 млрд 250 млн доларів для підтримки нашого бюджету та стійкості", - підсумував Зеленський.
Президент також подякував Нідерландам за рішення парламенту щодо тренування українських воїнів на передових західних системах, Італії за активність заради скорішої відбудови України та.Хорватії за нову допомогу в лікуванні українських захисників після поранень у боях.
- 30 квітня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном.
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