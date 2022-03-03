Вбивства мирних жителів та бомбардування цивільних об'єктів: прокуратура суду Гааги просить надсилати докази воєнних злочинів РФ на електронну пошту

Про це повідомили СБУ в коментарі "Укрінформу" та радник МВС Антон Геращенко.



Прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан, який розпочав розслідування воєнних злочинів, скоєних росіянами в Україні, просить усіх, хто має документальні свідоцтва воєнних злочинів,



Щоб передати йому ці свідоцтва, необхідно писати на електронну пошту otp.informationdesk@icc-cpi.int.



"Кожен свідок, який може повідомити про факти вбивства російськими окупантами мирних жителів, варварських ракетно-бомбових та артилерійських ударів по лікарнях, школах, житлових будинках та інших цивільних об'єктах, будь ласка, зробіть це", - заявили у відомстві.



Писати прокурору можна будь-якою мовою, для нього зроблять переклад.

Нагадаємо, 3 березня Росія нанесла авіаудари по школах та цивільних будинках у Чернігові, з-під завалів дістали тіла 22 людей.

3 березня російська авіація розбомбила ТЕЦ та залізничний вокзал в Охтирці.

3 березня російська авіація смерчем бомбардувала Яковлівку на Харківщині, загинули троє людей.



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