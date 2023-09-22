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Головна Світ Вбивство лідера сикхів: Індія зупинила видачу віз жителям Канади

Вбивство лідера сикхів: Індія зупинила видачу віз жителям Канади

22 вересня, 2023 п'ятниця
05:36
Світ

Індія призупинила видачу віз громадянам Канади через конфлікт, пов’язаний із вбивством лідера сикхів на території Канади

Про це повідомляє ВВС.

"Важливе повідомлення від посольства Індії: З оперативних причин, починаючи з 21 вересня 2023 року, індійські візові послуги призупиняються до подальшого повідомлення", - йдеться в повідомленні візового сервіс-провайдера BLS.

Повідомлення щодо призупинення видачі віз вперше з'явилося на сайті Служби імміграції та натуралізації Індії. МЗС відмовилося коментувати це питання.

Цей крок був зроблений після того, як Індія рекомендувала своїм громадянам, які подорожують до Канади або живуть у ній, проявляти максимальну обережність.

  • Раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що "агенти індійського уряду" вчинили вбивство лідера сикхської громади в Британській Колумбії в червні минулого року. Індія назвала звинувачення абсурдними й вмотивованими.

Індія
Канада
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