Вбивство лідера сикхів: Індія зупинила видачу віз жителям Канади

Про це повідомляє ВВС.

"Важливе повідомлення від посольства Індії: З оперативних причин, починаючи з 21 вересня 2023 року, індійські візові послуги призупиняються до подальшого повідомлення", - йдеться в повідомленні візового сервіс-провайдера BLS.

Повідомлення щодо призупинення видачі віз вперше з'явилося на сайті Служби імміграції та натуралізації Індії. МЗС відмовилося коментувати це питання.

Цей крок був зроблений після того, як Індія рекомендувала своїм громадянам, які подорожують до Канади або живуть у ній, проявляти максимальну обережність.