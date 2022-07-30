Вболівальник "Евертона", який допомагав біженцям з України, забив пенальті у грі з "Динамо"
Фанат Пол Страттон став автором символічного голу під час благодійної гри між "Евертоном" та "Динамо". Чоловік заслужив це право волонтерською роботою та допомогою українцям
Про це пише телевізійна мережа ITV.
Видання повідомляє, що Пол Страттон працює у міській раді Ліверпуля. Він використав відпустку з роботи, щоб волонтерити на українсько-польському кордоні у березні.
На останніх хвилинах гри вболівальник вийшов на поле, щоб замінити Деле Алллі, та забив символічний гол з пенальті.
"І Страттон був відзначений за свою героїчну роботу моментом, який він ніколи не забуде", - йдеться у повідомленні.
Зустріч на стадіоні "Гудісон Парк" у Ліверпулі завершилася перемогою господарів з рахунком 3:0.
- Український футболіст Віталій Миколенко допоміг англійському "Евертону" перемогти київське "Динамо" у благодійному матчі.
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