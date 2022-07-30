Вболівальник "Евертона", який допомагав біженцям з України, забив пенальті у грі з "Динамо"

Про це пише телевізійна мережа ITV.

Видання повідомляє, що Пол Страттон працює у міській раді Ліверпуля. Він використав відпустку з роботи, щоб волонтерити на українсько-польському кордоні у березні.

На останніх хвилинах гри вболівальник вийшов на поле, щоб замінити Деле Алллі, та забив символічний гол з пенальті.

"І Страттон був відзначений за свою героїчну роботу моментом, який він ніколи не забуде", - йдеться у повідомленні.

Зустріч на стадіоні "Гудісон Парк" у Ліверпулі завершилася перемогою господарів з рахунком 3:0 .

Український футболіст Віталій Миколенко допоміг англійському "Евертону" перемогти київське "Динамо" у благодійному матчі.

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