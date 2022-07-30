Миколенко з капітанською пов'язкою зіграв за "Евертон" проти "Динамо"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Миколенко вийшов у Ліверпулі в стартовому складі "Евертона" на гру проти колишніх одноклубників та відіграв 72 хвилини. Він вивів команду Френка Лемпарда на поле у статусі капітана.

Динамівці провели гру напіврезервним складом, оскільки головний тренер киян Мірча Луческу дав відпочити футболістам, які 27 липня грали у кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького "Фенербахче".

Англійці здобули перемогу з рахунком 3:0. Голи забили Домінік Калверт-Льюїн та Двайт Макніл, який зробив дубль.

23-річний віталій Миколенко є вихованцем "Динамо", за яке грав з 2016 до 2021 року. У січні 2022 року українець перейшов до "Евертону"/

Товариський матч

30 липня

Ліверпуль

"Евертон" (Англія) – "Динамо" (Україна) 3:0

Голи: Калверт-Льюїн, 4, Макніл, 73, 78

"Евертон": Пікфорд – Паттерсон (Воррінгтон, 83), Тарковські (Міллс, 83), Кін (Холгейт, 62), Годфрі (Велш, 83), Миколенко (к, Віньягра, 72), Дукуре (Аллан, 72), Івобі (Нкунку, 83), Гордон (Рондон, 72), Грей (Макніл, 62), Калверт-Льюїн (Деле Аллі, 62).

"Динамо": Нещерет (Бойко, 46) – Кравченко (Тимчик, 46), Бурда (Забарний, 46), Сирота (Боль, 74), Вівчаренко – Андрієвський (Яцик, 74), Шепелєв, Караваєв, Гармаш (к, Бєсєдін, 74), Антюх (Шапаренко, 36) – Ванат (Царенко, 83).

Попередження: Гордон (70).

27 липня у 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" перемогло турецьке "Фенербахче".

29 липня Словенський півзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербич перейшов до грецького "Панатінаїкоса".

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