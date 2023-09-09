Вчені дослідили, які нічні кошмари мучать людей найчастіше

Про це пише Business Insider.

Міхаель Шредль, керівник лабораторії сну в Центральному інституті психічного здоров’я в Мангеймі в Німеччині, проаналізував понад 1200 кошмарів, які наснились учасникам дослідження востаннє. Він склав класифікацію цих снів за темами, визначивши 10 найпоширеніших сюжетів.

10. Зараження

Люди, які часто відчували незахищеність чи небезпеку в домі, бачили кошмари про інвазію, тобто проникнення паразитів і зараження організму людини. У них проявлявся страх перед хворобами, брудом, паразитами або будь-чим, що людина асоціює з паразитами сказав Шредль.

9. Стороння присутність

Відчуття підозри, що поблизу хтось є: це може бути привид, демон чи інопланетянин або навіть звичайна людина, яка хоче вам зашкодити.

Клініка Клівленда визначила, що такі галюцинації уві сні часто мучать людей, які страждають на сонний параліч. Цей тривожний розлад сну виникає, коли частини мозку, які відповідають за сон, і частини, які відповідають за пробудження, дають збій у спільній роботі й починають працювати разом. Люди у стані сонного паралічу говорять, що в той момент над ними хтось стоїть і не дає поворушитись.

Найчастіше в такі моменти людський мозок використовує відомі людині негативні образи персонажів фільмів жахів, казок та легенд.

8. Катастрофа

Сни про пожежі, повені, угарагани, цунамі тощо виявили в приблизно 4,5% снах, які досліджував Шредл.

Це може свідчити про загальні побоювання щодо майбутнього, це залежить від того, чи сприймаєте ви зміни у вашому житті як позитивні чи негативні.

Або, якщо ви пережили стихійне лихо, ваш мозок може намагатись тренуватися уві сні, щоб пропрацювати свою травму і знати порядок дій для порятуноку наступного разу.

7. Тривога через невідомість

Сни про тривогу, коли присутнє відчуття, що ви щось забули, але не знаєте що, коли мали щось зробити, але не знаєте що і т.д. - це постійне почуття тривоги й страху, які створює мозок сам.

Люди, які брали участь у дослідженні Шредла, розповідали, що відчували під час кошмару, ніби вони знали, що щось не так, але вони не знали, що, і від цього їм було ще більше незручно.

Такі сни є скоріше аналогією до того, що людина відчуває в житті, адже багато людей переживають таку ж тривогу і невизначеність наяву.

6. Конфлікти

У цих сюжетах сновидець може вступати у словесні конфлікти чи навіть бійки з опонентами уві сні.

Такі сни можуть бути символом соціальної тривоги, яку ви відчуваєте в особистих стосунках. Можливо, людина боїться необхідної розмови або опрацьовує конфлікт, який уже відбувся.

5. Хвороба і смерть

Занепокоєння, пов’язані зі здоров’ям і смертю були виявлені в 11,6% снах.

Люди спостерігали, як вони або близька людина страждає від хвороби або вмирає.

Ці сни можуть означати багато речей залежно від того, через що людина проходить особисто.

Вони можуть бути символом загального страху перед хворобою та смертю або почуттям втрати контролю над своїм особистим добробутом. Це також може бути способом пережити горе втрати близької людини.

4. Переслідування

Шредл пояснює, як основні сюжети сну про погоню можуть розповісти вам, чого ви боїтеся в реальному житті, чого намагаєтесь уникнути й що відчуваєте з наближенням цього.

"Переживання страху та втеча від того, що його викликає - це поведінка уникнення", - сказав Шредль.

3. Нещасті випадки

Ця широка категорія снів включає такі теми, як падіння з висоти, аварії автомобіля, утоплення тощо. Вчений знайшов цю тему в 15% снів.

Виявилось, що чоловіки бачать такі сни у два рази частіше, ніж жінки.

Значення снів може бути буквальним, тобто вказувати на страх висоти, аварії або глибини. Але вони також можуть означати відчуття втрати контролю, страх смерті або відчуття безпорадності, сказав Шредль.

Отже, такі сни про нещасні випадки можуть бути способом нашого мозку драматично виразити те, що ми відчуваємо щодо власної смертності, здібностей або здоров’я.

2. Фізична агресія

У цих сценаріях людям сниться, що вони зазнають фізичного насилля. Це можуть бути зни на основі пережитих травм, або намагання мозку відобразити соціальну тривогу, буквальний страх перед насильством або занепокоєння щодо вразливості до критики інших людей.

1. Невдача

Категорія снів про невдачі і безпорадність в дослідженні Шредля займає 18% від усіх випадків.

Сюди входить надто стереотипний сон про невдачу на іспиті, який склав 3% усіх кошмарів, зазначених у дослідженні. Це сни про невдачі в досягненні мети, запізнення, втрати або життєві помилки тощо.

Сни про іспити можуть означати, що невпевненість у своїй здатності працювати на роботі чи вдома, сказав Шредль. Невпевненість у власних здібностях або в тому, як інші люди думають про вашу продуктивність викликають сни цієї категорії.

Міхаель Шредель говорить, що поширені кошмари пов’язані з проблемами, з якими стикається майже кожна людина наяву, тому в темах таких кошмарів закладенні відчуття, які мозок намагається висловити після пережитого досвіду. Розуміння й аналіз цих снів може визначити, з якими емоціями ви зустрічаєтесь у своїй підсвідомості.