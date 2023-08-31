Учені встановили, яка найкраща температура повітря для якісного сну

Для дослідження відібрали людей віком 65+, які проживають у Бостоні (США).

Учасники експерименту мали датчики температури повітря та вологості, встановлені в їхніх спальнях, і носили кільцеподібний пристрій протягом ночі, щоб відстежувати їхній сон, температуру шкіри, пульс і рухи. Люди проживали в різних помешканнях, від невеликих квартир, які субсидувалися державою, до приватних будинків на одну родину.

Учені вважають, що зниження ефективності сну на 10 відсотків є достатнім, аби погіршити роботу мозку, збільшити стрес, тривогу та втому, а також вплинути на контроль рівня цукру в крові наступного дня. З нагріванням планети ночі стають гарячішими, і науковці прогнозують, що до 2099 року високі температури можуть знизити приблизно 50 годин сну на людину на рік. При цьому літні люди є одними з найбільш вразливих до теплового стресу, як удень, так і вночі.

При підвищенні температури до 30 градусів ефективність сну падає на 10 відсотків, зазначили вчені. Вони вважають, що для якісного сну потрібно покращити потік повітря та вибрати легкий одяг для сну. Покращення теплового комфорту самої будівлі могло б мати більший ефект, хоча це складніше та дорожче, зазначили науковці.