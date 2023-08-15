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Вчені виявили новий тривалий симптом COVID

15 серпня, 2023 вiвторок
13:43
Здоров'я На Тернопільщині росте захворюваність на COVID-19

Учені з Університету Лідса виявили новий симптом затяжного COVID-19, який супроводжується почервонінням кінцівок, свербижем та поколюванням

Про це повідомляє видання Independent.

Як відомо, більшість людей, які захворіли на COVID, одужують протягом декількох днів або тижнів після появи перших симптомів. Досі найпоширенішими симптомами були сильна втома, втрата нюху, біль у м'язах та задишка. Інші включають проблеми з пам'яттю, біль у грудях, безсоння, прискорене серцебиття, запаморочення, біль у суглобах, шум у вухах, а також депресію і тривогу.

Нове дослідження вчених виявило раніше невідомий симптом так званого довгого COVID.

Опубліковане в медичному журналі The Lancet дослідження описує новий симптом, який побачив на собі 33-річний чоловік, пише видання. Він звернувся до спеціалізованої клініки, після того, як пів року мав те, що лікарі описують як "швидке фіолетове забарвлення" ніг. Коли чоловік стояв, то помітив, що ноги ставали важчими й були "поколювання, свербіння та тьмяний колір". Він додав, що час від часу на його ногах з'являвся висип, але загадкові симптоми зникали, коли він лягав.

Це відоме як акроціаноз, або стійке та екстремально синє чи ціанотичне забарвлення шкіри. Зазвичай це відбувається на руках і ногах, але може також поширюватися на ніс і вуха.

"Це був яскравий випадок акроціанозу у пацієнта, який не відчував його до інфікування COVID-19. Пацієнти, які відчувають це, можуть не знати, що це може бути симптомом затяжного перебігу COVID та дисфункції автономії", - розповів співавтор дослідження д-р Манодж Сіван, доцент клінічного факультету і почесний консультант з реабілітаційної медицини Університету Лідса.

 Також зазначається, що лікарі можуть не знати про зв'язок між акроціанозом та затяжним перебігом COVID.

"Ми повинні забезпечити більшу обізнаність про дисавтономію (порушення роботи нервової системи - ред.) при затяжному перебігу COVID, щоб лікарі мали інструменти, необхідні для належного лікування пацієнтів", - додав він.

Тяжкість захворювання COVID, як повідомляється, не пов'язана з ймовірністю розвитку тривалого перебігу хвороби, і люди, які спочатку відчули легкі симптоми, можуть мати довготривалі проблеми.

  • 8 серпня зазначалося, що на території України нині циркулює 14 штамів COVID-19. Громадянам варто щепитися, аби захистити себе від вірусу, особливо в осінньо-зимовий період.
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