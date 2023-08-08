На території України нині циркулює 14 штамів COVID-19, – МОЗ
На території України нині циркулює 14 штамів COVID-19. Громадянам варто щепитися, аби захистити себе від вірусу, особливо в осінньо-зимовий період
Про це інформує пресслужба МОЗ.
"Продовження секвенування важливий компонент епіднагляду, враховуючи, що підхід до нагляду та нових випадків цього сезону буде спрощено. Зокрема, нові випадки захворювання лікарі реєструватимуть аналогічно до грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій. У кожній області спеціалісти центрів контролю та профілактики хвороб продовжать відбирати зразки, лабораторно досліджувати штами та вивчати мутації, які виникають", - зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
Він нагадав, що вакцинація від коронавірусу особливо рекомендована літнім людям і громадянам із групи ризику з огляду на супутні хвороби.
"Людям, які мають ослаблений імунітет чи супутні захворювання; старшим за 60 років; які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби, необхідно подбати про імунний захист та зробити щеплення", - сказав чиновник.
Також Кузін зазначив, що щеплення – процедура безоплатна, її можна зробити у свого сімейного лікаря або в пункті щеплення.
- 5 травня Всесвітня організація з охорони здоров'я оголосила про закінчення пандемії COVID-19.
- 1 липня в Україні скасували карантин через COVID-19.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.89
Купівля 36.89Продаж 37.6
-
EUR
Купівля 40.64Продаж 41.69
- Актуальне
- Важливе