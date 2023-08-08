Про це інформує пресслужба МОЗ.

"Продовження секвенування важливий компонент епіднагляду, враховуючи, що підхід до нагляду та нових випадків цього сезону буде спрощено. Зокрема, нові випадки захворювання лікарі реєструватимуть аналогічно до грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій. У кожній області спеціалісти центрів контролю та профілактики хвороб продовжать відбирати зразки, лабораторно досліджувати штами та вивчати мутації, які виникають", - зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він нагадав, що вакцинація від коронавірусу особливо рекомендована літнім людям і громадянам із групи ризику з огляду на супутні хвороби.

"Людям, які мають ослаблений імунітет чи супутні захворювання; старшим за 60 років; які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби, необхідно подбати про імунний захист та зробити щеплення", - сказав чиновник.

Також Кузін зазначив, що щеплення – процедура безоплатна, її можна зробити у свого сімейного лікаря або в пункті щеплення.