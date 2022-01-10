Вчені вперше надрукували гнучкий OLED-дисплей на 3D-принтері

Про це повідомляється на сайті університету.



Розробка є кроком на шляху створення дешевих дисплеїв, які створюватимуться за допомогою технологій друку.



На їхню думку, у майбутньому користувачі зможуть створювати дисплеї вдома, а не купувати вироблені на дорогому обладнанні.



Технологія OLED-дисплеїв заснована на перетворенні електрики на світло з використанням шару органічного матеріалу. OLED функціонують як високоякісні цифрові дисплеї, які можна зробити гнучкими та використовувати як у великих пристроях, таких як телевізійні екрани та монітори, так і портативних електронних пристроях, таких як смартфони. OLED-дисплеї завоювали популярність, тому що вони легкі, енергоефективні, тонкі та гнучкі, а також забезпечують широкий кут огляду та високий коефіцієнт контрастності.



Вчені відзначають, що зазвичай OLED-дисплеї виробляють на заводах з дорогим обладнанням. Вони ж хотіли дізнатися, чи можна буде створити подібний дисплей на звичайному 3D-принтері, який "коштує приблизно як Tesla Model S".



У новому дослідженні вчені об'єднали два режими друку, завдяки чому змогли отримати повністю надрукований на 3D-принтері гнучкий органічний світлодіодний дисплей. Електроди, міжз'єднання, ізоляція та герметизація були надруковані методом екструзії, а активні шари були надруковані методом розпилення на тому самому 3D-принтері при кімнатній температурі. Розміри прототипу становлять 1,5 дюйма з кожного боку та 64 пікселі. Кожен піксель працював і відображав світло.



Дослідники також зазначають, що надрукований дисплей був гнучким, а отже, його можна використовувати у широкому спектрі технологій. Надалі вони мають намір надрукувати дисплей з вищою роздільною здатністю та яскравістю.

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