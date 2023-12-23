Вчені з NASA зафіксували скупчення зірок у вигляді різдвяної ялинки в космосі
Нове зображення NGC 2264, відоме також як "Різдвяна ялинка" - це скупчення молодих зірок віком від одного до п'яти мільйонів років у Чумацькому Шляху на відстані близько 2500 світлових років від Землі.
Про це повідомляє пресслужба NASA.
Зорі в NGC 2264 є як менші, так і більші за Сонце, починаючи від тих, що мають менше десятої частини маси Сонця, і закінчуючи тими, що містять близько семи сонячних мас.
Це нове зображення підсилює схожість з різдвяною ялинкою завдяки поєднанню кольорів і обертанню. Сині та білі вогні - це молоді зірки, які випромінюють рентгенівське світло. Зеленим кольором, що відповідає "хвої" на дереві, світиться газ у туманності, а білим - зорі на передньому і задньому плані.
Молоді зорі, такі як NGC 2264, є мінливими та часто спалахують у рентгенівському випромінюванні, а також зазнають інших типів змін, які можна побачити у різних видах світла. Координовані миготливі зміни, показані в цій анімації, однак, є штучними, щоб підкреслити розташування зірок у рентгенівських променях і підкреслити схожість цього об'єкта з різдвяною ялинкою. Насправді зміни зірок не синхронізовані.
Варіації, які спостерігаються, спричинені кількома різними процесами. Деякі з них пов'язані з активністю магнітних полів, включаючи спалахи, подібні до тих, яких зазнає Сонце, але набагато потужніші, а також гарячі плями та темні області на поверхні зірок, які з'являються і зникають з поля зору при обертанні зірок. Також можуть відбуватися зміни в товщині газу, що затуляє зорі, і зміни в кількості матеріалу, що все ще падає на зорі з дисків навколишнього газу.
-
У четвер, 14 грудня, космічний корабель NASA зафіксував величезний імпульс випромінювання енергії. Сонце випустило найпотужніший спалах з вересня 2017 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.56 Купівля 37.56Продаж 38.13
- EUR Купівля 41.01Продаж 42.01
- Актуальне
- Важливе