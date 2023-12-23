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Головна Наука Вчені з NASA зафіксували скупчення зірок у вигляді різдвяної ялинки в космосі

Вчені з NASA зафіксували скупчення зірок у вигляді різдвяної ялинки в космосі

23 грудня, 2023 субота
13:14
Наука сузір'я ялинка

Нове зображення NGC 2264, відоме також як "Різдвяна ялинка" - це скупчення молодих зірок віком від одного до п'яти мільйонів років у Чумацькому Шляху на відстані близько 2500 світлових років від Землі.

Про це повідомляє пресслужба NASA.

Зорі в NGC 2264 є як менші, так і більші за Сонце, починаючи від тих, що мають менше десятої частини маси Сонця, і закінчуючи тими, що містять близько семи сонячних мас.

Це нове зображення підсилює схожість з різдвяною ялинкою завдяки поєднанню кольорів і обертанню. Сині та білі вогні - це молоді зірки, які випромінюють рентгенівське світло. Зеленим кольором, що відповідає "хвої" на дереві, світиться газ у туманності, а білим - зорі на передньому і задньому плані. 

Молоді зорі, такі як NGC 2264, є мінливими та часто спалахують у рентгенівському випромінюванні, а також зазнають інших типів змін, які можна побачити у різних видах світла. Координовані миготливі зміни, показані в цій анімації, однак, є штучними, щоб підкреслити розташування зірок у рентгенівських променях і підкреслити схожість цього об'єкта з різдвяною ялинкою. Насправді зміни зірок не синхронізовані.

Варіації, які спостерігаються, спричинені кількома різними процесами. Деякі з них пов'язані з активністю магнітних полів, включаючи спалахи, подібні до тих, яких зазнає Сонце, але набагато потужніші, а також гарячі плями та темні області на поверхні зірок, які з'являються і зникають з поля зору при обертанні зірок. Також можуть відбуватися зміни в товщині газу, що затуляє зорі, і зміни в кількості матеріалу, що все ще падає на зорі з дисків навколишнього газу.

  • У четвер, 14 грудня, космічний корабель NASA зафіксував величезний імпульс випромінювання енергії. Сонце випустило найпотужніший спалах з вересня 2017 року.

Світ
космос
США
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