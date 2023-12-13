Вчені зафіксували рекордно тепле літо в Арктиці

Про це йдеться у звіті Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Середня температура повітря влітку в Арктиці становила + 6,4°C. Цікаво, що загальнорічний показник - 7°C. 2023-й став шостим найтеплішим роком за всю історію спостережень показників в Арктиці.

В управлінні відзначили, що Арктика продовжує нагріватися вдвічі швидше, ніж решта земної кулі.

"Основне повідомлення цьогорічного звіту полягає в тому, що час діяти зараз. Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США та наші федеральні партнери збільшили підтримку та співпрацю з державними, племінними та місцевими громадами, щоб допомогти створити стійкість до зміни клімату. Водночас ми як нація та світова спільнота повинні різко скоротити викиди парникових газів, які спричиняють ці зміни", - сказав Рік Спінрад, доктор філософії, адміністратор управління.

Гренландія втратила ще майже 160 мільярдів тонн льоду. Ця тенденція зберігається з 1998 року.

За словами директорки з кліматичних наук Союзу занепокоєних вчених Бренди Еквурцель, "незворотна шкода клімату, спричинена потеплінням в Арктиці, матиме вплив на Північну Америку та Євразію", пише Reuters.

У доповіді також детально описані "недвозначні докази озеленення Арктики" – підвищення температури, збільшення кількості опадів і швидкості танення льодовиків сприяли росту чагарників і дерев.

Вчені наголошують, що озеленення може прискорити зміну клімату, вивільняючи велику кількість вуглекислого газу, який зберігався у вічній мерзлоті.