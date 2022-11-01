Про це заявив очільник МВС України Денис Монастирський на зустрічі з чеським колегою Вітом Ракушаном, передає Укрінформ.

"На день росіяни випускають по наших позиціях приблизно 60 тис. снарядів. Щодо того, що ми відповідаємо, - то це десь 6,5 - 7 тис. (снарядів - ред.). Тобто, приблизно у 10 разів менше", - сказав Монастирський.

Під час зустрічі міністр також подякував Чехії за підтримку України.

"Ми маємо конкретну допомогу з боку Чехії для відновлення роботи підрозділів МВС, насамперед, щодо відновлення парку пожежної техніки, забезпечення індивідуального захисту наших пожежників. У конкретних ситуаціях ми передаємо потреби, які виникають у нас після руйнування підрозділів наших служб, які відбуваються щодня в Україні. Зокрема, Чеська Республіка взяла під опіку Дніпропетровську область, саме там за її сприяння будуть відбудовуватися і підрозділи, і житло. Конкретна допомога надається не тільки в Україні, а й у самій Чехії. Адже близько півмільйона громадян України сьогодні отримали захист Чеської Республіки", - сказав Монастирський.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив про знищення ворожих складів боєприпасів на Запоріжжі, Миколаївщині та Херсонщині.

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