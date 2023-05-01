Про це написала Брінк у твіттері.

"Росія знову запустила ракети глибокої ночі по українських містах, де мали б безпечно та спокійно спати мирні жителі, включно з дітьми. Я вдячна тим, хто захищає небо України", - пише посолка США.

Брінк наголосила, що Штати продовжуватимуть працювати, аби підтримати нашу країну та її "здатність перемогти варварські напади Росії на народ України".