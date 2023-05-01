"Вдячна тим, хто захищає небо України", - Брінк після чергової атаки РФ
Посолка Сполучених Штатів Америки Бріджит Брінк після чергової ракетної атаки російської армії подякувала українським силам ППО
Про це написала Брінк у твіттері.
"Росія знову запустила ракети глибокої ночі по українських містах, де мали б безпечно та спокійно спати мирні жителі, включно з дітьми. Я вдячна тим, хто захищає небо України", - пише посолка США.
Брінк наголосила, що Штати продовжуватимуть працювати, аби підтримати нашу країну та її "здатність перемогти варварські напади Росії на народ України".
- Нагадаємо, у ніч на 1 травня 2023 року випустила по Україні 18 крилатих ракет, 15 з яких збили сили української ППО.
- Унаслідок обстрілу пошкоджень об'єктів, що генерують електроенергію, немає, але є пошкодження розподільчих мереж. Їх усунуть протягом кількох діб.
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