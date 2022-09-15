Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у телеграмі.

"Поспілкувався з британським актором Бенедиктом Камбербетчем. Щиро вдячний за солідарність із нашою державою та громадянами. Важливо, щоб тема України залишалася однією з головних. І такі відомі люди допомагають нам достукатися до народів тих держав, де влада не підтримує Україну", - пише Зеленський.

Актор Бенедикт Камбербетч, відомий за роллю Шерлока Голмса та Доктора Стренджа, сказав 13 березня, що хоче стати учасником програми "Homes for Ukraine" і запропонувати українським біженцям житло.

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