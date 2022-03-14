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Бенедикт Камбербетч планує прийняти українських біженців

14 березня, 2022 понедiлок
16:48
біженці з України

Актор Бенедикт Камбербетч, відомий за роллю Шерлока Голмса та Доктора Стренджа, сказав 13 березня, що хоче стати учасником програми "Homes for Ukraine" і запропонувати українським біженцям житло

Про це пише Reuters. 

Програма "Homes for Ukraine" дозволить представникам громадськості, благодійним організаціям, бізнесу та громадським групам пропонувати житло біженцям, які можуть приїхати до Британії, навіть якщо вони не мають родинних зв’язків.

"Це дійсно шокує зараз бути європейцем, за дві з половиною години польоту від України, і те, що нависає над нами. Кожний має зробити стільки, скільки може... була рекордна кількість людей, які зголосилися прийняти людей у ​​свої домівки, я сподіваюся, що сам стану частиною цього", - сказав актор.

Камбербетч приколов круглий значок із синьо-жовтим прапором України на лацкан піджака.

"Ми всі повинні зробити більше, ніж носити значок. Нам потрібно робити пожертви, ми повинні тиснути на наших політиків, щоб вони продовжували створювати тут якусь безпеку для біженців і притулок для людей, які страждають", – сказав він.

  • Нагадаємо, Велика Британія розглядає можливість використання санкційної власності російських олігархів для біженців. 

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