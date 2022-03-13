Велика Британія розглядає можливість використання санкційної власності російських олігархів для біженців

Про це повідомляє Reuters.

Британія розглядає можливість використання майна осіб, що потрапили під санкції в країні, в гуманітарних цілях. Про це заявив у неділю Міністр житлового будівництва Майкл Гоув.

З його слів, мова не йде про довічну конфіскацію майна, оскільки існує "досить висока юридична межа, яку потрібно подолати".



"Якщо ви під санкціями, якщо ви підтримуєте Путіна, і ваш будинок тут, то ви не маєте права його використовувати або отримувати прибуток", - вважає Гоув.



Наразі Британія розглядатиме можливість використання цієї нерухомості у якості гуманітарної підтримки українським біженцям.

Нагадаємо, що Велика Британія запровадила санкції проти 386 депутатів Держдуми РФ, які підтримали визнання "Л/ДНР".