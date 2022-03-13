Велика Британія розглядає можливість використання санкційної власності російських олігархів для біженців
Велика Британія каже, що розглядає можливість використання санкційної власності російських олігархів у якості допомоги біженцям
Про це повідомляє Reuters.
Британія розглядає можливість використання майна осіб, що потрапили під санкції в країні, в гуманітарних цілях. Про це заявив у неділю Міністр житлового будівництва Майкл Гоув.
З його слів, мова не йде про довічну конфіскацію майна, оскільки існує "досить висока юридична межа, яку потрібно подолати".
"Якщо ви під санкціями, якщо ви підтримуєте Путіна, і ваш будинок тут, то ви не маєте права його використовувати або отримувати прибуток", - вважає Гоув.
Наразі Британія розглядатиме можливість використання цієї нерухомості у якості гуманітарної підтримки українським біженцям.
- Нагадаємо, що Велика Британія запровадила санкції проти 386 депутатів Держдуми РФ, які підтримали визнання "Л/ДНР".
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