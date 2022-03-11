Велика Британія запровадила санкції проти 386 депутатів Держдуми РФ, які підтримали визнання "Л/ДНР"

Про це йдеться у пресрелізі британського уряду.

Санкції передбачають заборону подорожувати до Великої Британії, отримувати доступ до активів, які зберігаються там, і вести бізнес в країні.

"Ми націлені на тих, хто причетний до незаконного вторгнення Путіна в Україну, і тих, хто підтримує цю варварську війну. Ми не послабимо тиску і будемо продовжувати закручувати гайки російської економіки через санкції. Разом із нашими союзниками ми міцно стоїмо поруч із нашими українськими друзями. Ми продовжимо підтримувати Україну гуманітарною допомогою, оборонною зброєю та дипломатичною роботою для міжнародної ізоляції Росії", - сказала Трасс.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання "ДНР" і "ЛНР", перед цим рішення погодили Держдума та Рада Федерацій.