У Токмаку росіяни очікують вирішальної битви, - депутат
У суботу, 16 вересня, у тимчасово захопленому Токмаку Запорізької області сталися вибухи. ЗСУ атакували позиції ворожої техніки
Про це повідомив волонтер, депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко в етері телеканалу "Еспресо".
"Вночі в Токмаку була велика бавовна. Окупанти завели велику кількість боєкомплекту, який не встигли зосередити. Вони намагаються підготувати черговий рубіж оборони. Це при тому, що навколо Токмака було суцільне коло оборони, але вони додатково готуються, підтягують резерви, в тому числі техніку для цих рубежів і очікують вирішальної битви за Токмак", - повідомив Лишенко.
Також за його словами, в Мелітополі ворог готується до оборони.
"Посилились певні заходи, направлені на фільтрацію місцевого населення, на перевірку громадян, які виїжджають та приїжджають, особливо не місцевих. Ворог намагається створити ілюзію повноцінного життя і показати що все добре", - зазначив депутат.
- Ввечері 17 вересня легітимний мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що Токмаку сталася "бавовна" на військовій базі окупантів.
- 17 вересня військовий оглядач Денис Попович повідомив, що ближче до Токмака продовжується тактичне просування ЗСУ. Біля Новопрокопівки займаються висоти, які в майбутньому допоможуть нам цей населений пункт звільнити.
- Також 17 вересня розвідка Великої Британії повідомила, що російські війська укріплюють оборону стратегічно важливого міста Токмак Запорізької області.
- У серпні світові ЗМІ писали, що українські військові прорвалися через російське мінне поле на північ від Токмака й вступили у бій із першою лінією російської оборони.
- Олексій Гетьман, майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни, розповів, що, дійшовши до Токмака та перерізавши противнику логістику залізницею, максимум через три місяці херсонське і кримське угруповання ворога капітулює.
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