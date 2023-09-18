У Токмаку росіяни очікують вирішальної битви, - депутат

Про це повідомив волонтер, депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко в етері телеканалу "Еспресо".

"Вночі в Токмаку була велика бавовна. Окупанти завели велику кількість боєкомплекту, який не встигли зосередити. Вони намагаються підготувати черговий рубіж оборони. Це при тому, що навколо Токмака було суцільне коло оборони, але вони додатково готуються, підтягують резерви, в тому числі техніку для цих рубежів і очікують вирішальної битви за Токмак", - повідомив Лишенко.

Також за його словами, в Мелітополі ворог готується до оборони.

"Посилились певні заходи, направлені на фільтрацію місцевого населення, на перевірку громадян, які виїжджають та приїжджають, особливо не місцевих. Ворог намагається створити ілюзію повноцінного життя і показати що все добре", - зазначив депутат.