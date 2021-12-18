Велика Британія навряд чи відправить війська до України в разі вторгнення РФ, - міністр оборони
Можливість того, що Велика Британія або її союзники відправлять військ для захисту України в разі вторгнення Росії малоймовірна
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, пише The Guardian.
Воллес сказав, що Україна не є членом НАТО, тому низька ймовірність того, що хтось відправить війська в Україну, щоб "кинути виклик Росії".
"Ми не повинні обдурювати людей, українці це знають", - заявив міністр.
На питання, чи означає це, що Україна сама, Воллес відповів: "Ми всі можемо допомогти з розбудовою потенціалу, але Україна не в НАТО, і тому ми робимо все можливе дипломатично, щоб сказати (президенту РФ Володимиру) Путіну не робити цього (не вторгатися — ред.)".
- Радник президента США Джейк Салліван заявив, що президент Росії Володимир Путін поки не прийняв рішення щодо вторгнення до України.
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