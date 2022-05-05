Велика Британія передала Україні 570 мобільних електрогенераторів, - Галущенко

Про це повідомив у своєму Twitter міністр енергетики Герман Галущенко з посиланням на Секретаря бізнесу та енергетики парламенту Великої Британії Квасі Квартенга.

"Справжні друзі творять світло! Вдячний Квасі Квартенгу та Великобританії за підтримку України! Завдяки мобільним генераторам ми забезпечимо стабільне електропостачання важливих об’єктів, незважаючи на збитки від російських обстрілів", - зазначив міністр.

Квасі Квартенга у своєму дописі зазначає:

"Більше мобільних генераторів прямують в Україну. Велика Британія дарує 570 генераторів, щоб забезпечити роботу лікарень, вишок мобільного зв'язку, укриттів і водонасосних станцій перед небезпекою продовження російської атаки".



Відзначимо, що першу частину з постачання – майже 200 генераторів – Великобританія передала Україні у квітні. Вони вже є джерелами резервного живлення для надійного енергозабезпечення при пошкодженні електрообладнання та мереж.

Велика Британія готує для України військову допомогу ще на £300 мільйонів.

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