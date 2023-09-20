Велика Британія планує поставити Україні ще десятки тисяч артилерійських снарядів
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що вони поставили Україні понад 300 тис. артилерійських снарядів і у цьому році планують поставити ще "десятки тисяч"
Про це йдеться на сайті міноборони Великої Британії.
"Сьогодні ми продемонстрували непохитну прихильність Великої Британії Україні та надали більшу військову підтримку, включно з обіцянкою поставити ще десятки тисяч артилерійських снарядів, щоб дати Україні можливість захистити себе від неспровокованого вторгнення Росії та повернути незаконно окуповані території", - сказав міністр.
Зазначається, що Велика Британія "зобов’язується підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", щоб захиститися себе від вторгнення Росії.
За даними міністерства країна надала 2,3 мільярда фунтів стерлінгів у 2022 році та зобов’язалась продовжити цю підтримку у 2023 році.
"Це була перша країна, яка пожертвувала сучасні основні бойові танки, а також навчала українських танкістів у Великобританії", - додали у повідомленні.
- 15 вересня Велика Британія, Франція та Німеччина вирішили продовжити санкції проти Ірану, щоб стримувати країну від постачання безпілотників Shahed-136 і ракет для Росії.
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