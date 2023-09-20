Велика Британія планує поставити Україні ще десятки тисяч артилерійських снарядів

Про це йдеться на сайті міноборони Великої Британії.

"Сьогодні ми продемонстрували непохитну прихильність Великої Британії Україні та надали більшу військову підтримку, включно з обіцянкою поставити ще десятки тисяч артилерійських снарядів, щоб дати Україні можливість захистити себе від неспровокованого вторгнення Росії та повернути незаконно окуповані території", - сказав міністр.

Зазначається, що Велика Британія "зобов’язується підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", щоб захиститися себе від вторгнення Росії.

За даними міністерства країна надала 2,3 мільярда фунтів стерлінгів у 2022 році та зобов’язалась продовжити цю підтримку у 2023 році.

"Це була перша країна, яка пожертвувала сучасні основні бойові танки, а також навчала українських танкістів у Великобританії", - додали у повідомленні.