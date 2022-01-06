Велика Британія попередила РФ про серйозні санкції у разі вторгнення в Україну

Про це заявила у парламенті міністр закордонних справ Ліз Трасс, передає Reuters.

"Ми не погодимося з кампанією, яку Росія веде, щоб скинути своїх демократичних сусідів. Вони неправдиво представили Україну як загрозу, щоб виправдати свою агресивну позицію. Росія тут агресор. НАТО завжди був оборонним союзом", - зауважила вона.

Трасс сказала, що будь-яке подальше військове вторгнення в Україну з боку Росії спричинить "величезні наслідки, включаючи скоординовані санкції, які завдадуть серйозних збитків інтересам та економіці Росії".

"Велика Британія працює з нашими партнерами над цими санкціями, включаючи заходи, націлені на російський фінансовий сектор та приватних осіб", - наголосила вона.

Трасс сказала, що планує відвідати Україну наприкінці січня і що ситуація наближається до вирішального моменту.

"Життєво важливо, щоб НАТО об'єднався в протидії загрозливій поведінці Росії", - сказала вона.

Також Велика Британія виступала проти будівництва газопроводу "Північний потік - 2".

"Європа має зменшити свою залежність від російського газу. Велика Британія, як і раніше, виступає проти "Північного потоку - 2", і я працюю з союзниками та партнерами, щоб підкреслити стратегічні ризики цього проєкту", - додала Трасс.



