Велика Британія попередила РФ про серйозні санкції у разі вторгнення в Україну
Велика Британія попередила Кремль про роботу над санкціями, спрямованими проти фінансового сектора Російської Федерації, якщо вона вторгнеться в Україну
Про це заявила у парламенті міністр закордонних справ Ліз Трасс, передає Reuters.
"Ми не погодимося з кампанією, яку Росія веде, щоб скинути своїх демократичних сусідів. Вони неправдиво представили Україну як загрозу, щоб виправдати свою агресивну позицію. Росія тут агресор. НАТО завжди був оборонним союзом", - зауважила вона.
Трасс сказала, що будь-яке подальше військове вторгнення в Україну з боку Росії спричинить "величезні наслідки, включаючи скоординовані санкції, які завдадуть серйозних збитків інтересам та економіці Росії".
"Велика Британія працює з нашими партнерами над цими санкціями, включаючи заходи, націлені на російський фінансовий сектор та приватних осіб", - наголосила вона.
Трасс сказала, що планує відвідати Україну наприкінці січня і що ситуація наближається до вирішального моменту.
"Життєво важливо, щоб НАТО об'єднався в протидії загрозливій поведінці Росії", - сказала вона.
Також Велика Британія виступала проти будівництва газопроводу "Північний потік - 2".
"Європа має зменшити свою залежність від російського газу. Велика Британія, як і раніше, виступає проти "Північного потоку - 2", і я працюю з союзниками та партнерами, щоб підкреслити стратегічні ризики цього проєкту", - додала Трасс.
- Нагадаємо, раніше Адам Шифф зазначив, що вторгнення РФ до України можуть стримати тільки "небачені санкції".
- Очільник Комітету з розвідки у Палаті представників Адам Шифф заявив, що повномасштабне вторгнення РФ на територію України спричинить наближення Північноатлантичного альянсу до кордонів РФ.
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