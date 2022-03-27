Велика Британія поставить продовольство в оточені окупантами міста України на 2 млн фунтів
Лондон у відповідь на запит уряду України надасть продовольство на загальну суму 2 мільйони фунтів стерлінгів (2,64 млн доларів США) для жителів оточених російськими військами міст.
Про це повідомила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.
Провізію зі складів у Польщі та Словаччині мають відправити в Україну з початку наступного тижня – вантажі поїдуть у найбільш постраждалі райони.
"За оцінками, понад 12 мільйонів людей нині потребують гуманітарної допомоги по всій Україні, але фактична цифра, ймовірно, набагато вища", – йдеться в релізі уряду Великої Британії.
За словами Трасс, це життєво важливе пожертвування продуктів харчування і припасів допоможе підтримати український народ перед обличчям варварського вторгнення Росії.
"Наші команди працюють день і ніч з нашими польськими та словацькими друзями і урядом України, щоб гарантувати, що ті, хто зазнає найбільші ризики, отримають необхідні їм предмети першої необхідності", – додала вона.
- Нагадаємо, в уряді Великобританії озвучили складові нового пакету військової допомоги Україні.
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