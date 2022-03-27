Велика Британія поставить продовольство в оточені окупантами міста України на 2 млн фунтів

Про це повідомила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

Провізію зі складів у Польщі та Словаччині мають відправити в Україну з початку наступного тижня – вантажі поїдуть у найбільш постраждалі райони.

"За оцінками, понад 12 мільйонів людей нині потребують гуманітарної допомоги по всій Україні, але фактична цифра, ймовірно, набагато вища", – йдеться в релізі уряду Великої Британії.

За словами Трасс, це життєво важливе пожертвування продуктів харчування і припасів допоможе підтримати український народ перед обличчям варварського вторгнення Росії.

"Наші команди працюють день і ніч з нашими польськими та словацькими друзями і урядом України, щоб гарантувати, що ті, хто зазнає найбільші ризики, отримають необхідні їм предмети першої необхідності", – додала вона.

Нагадаємо, в уряді Великобританії озвучили складові нового пакету військової допомоги Україні.