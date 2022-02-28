Велика Британія пропонує портам не приймати російські кораблі, - міністр транспорту

Про це міністр транспорту Ґрант Шаппс повідомив у Twitter.

"Сьогодні я написав у всі порти Великої Британії з проханням не надавати доступ до будь-яких суден під російським прапором, зареєстрованих, що належать, контролюються, зафрахтовані чи експлуатуються РФ. Враховуючи дії Путіна в Україні, я чітко дав зрозуміти, що ці судна не вітаються тут із забороненим законодавством", – заявив він.

В документі підкреслено, що водний транспорт є ключовим у міжнародній торгівлі, і Британія мусить обмежити російські економічні інтереси.

"Ми допоможемо британським портам ідентифікувати російські судна та будемо повідомляти портам про ідентифікацію заборонених суден, які прямують до Британії", – пише британський уряд.



