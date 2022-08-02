Про це повідомляє SkyNews.

Британський уряд заявив у вівторок, що наклав санкції на двох колишніх членів правління нафтової компанії "Роснєфть": Дідьє Казіміро та Желько Руньє.

Тепер обидва підлягають заморожуванню активів за "отримання вигоди від уряду Росії або підтримку уряду Росії, працюючи менеджером афілійованої з урядом Росії організації".

Це останнє доповнення до значного списку санкцій, запроваджених Великобританією після війни в Україні.

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