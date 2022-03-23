Велика Британія та Ірландія приймуть Євро-2028, - The Times

Про це повідомляє The Times.



Останній день подачі заявок – 23 березня. За інформацією джерела, УЄФА отримав лише одну спільну заявку від Великобританії та Ірландії, тому інтриги немає.



Формально господар турніру має бути оголошений у вересні 2023 року. Півтора року для УЄФА відводиться на розгляд конкурентів та оцінку їхньої готовності.



Однак, Велика Британія та Ірландія не мають конкурентів, тому офіційно все оголосять вже 7 квітня цього року.



Чемпіонат Європи пройде на стадіонах 5 асоціацій УЄФА: Англії, Шотландії, Уельсу, Північної Ірландії та Ірландії.

Нагадаємо, 28 лютого ФІФА та УЄФА усунули російські національні та клубні команди від міжнародних змагань через збройну агресію РФ проти України.

УЄФА вирішив заборонити трансляцію матчів збірних, які проходять під його егідою, у РФ через російську збройну агресію проти України.

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