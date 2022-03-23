Велика Британія та Ірландія приймуть Євро-2028, - The Times
Велика Британія та Ірландія стануть господарями чемпіонату Європи з футболу у 2028 році
Про це повідомляє The Times.
Останній день подачі заявок – 23 березня. За інформацією джерела, УЄФА отримав лише одну спільну заявку від Великобританії та Ірландії, тому інтриги немає.
Формально господар турніру має бути оголошений у вересні 2023 року. Півтора року для УЄФА відводиться на розгляд конкурентів та оцінку їхньої готовності.
Однак, Велика Британія та Ірландія не мають конкурентів, тому офіційно все оголосять вже 7 квітня цього року.
Чемпіонат Європи пройде на стадіонах 5 асоціацій УЄФА: Англії, Шотландії, Уельсу, Північної Ірландії та Ірландії.
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