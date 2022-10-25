Велика Британія цього року надала Україні допомоги £2,3 млрд

Про це пише Укрінформ з посиланням на міністра закордонних справ Великої Британії Джеймсв Клеверла,

"Імперіалістичне прагнення Путіна підкорити свого сусіда являє собою найбільше з можливих порушень міжнародних правил, які захищають кожну з держав. Якщо ця агресія досягла б успіху, будь-які експансіоністські режими світу були з заохочені до найгірших дій, і жодна країна не могла б надалі почуватися у безпеці. Саме тому, ми всі рішуче налаштовані стояти поряд із народом України до її перемоги. В мене немає найменшого сумніву у тому, що вони переможуть", - заявив Клеверлі.

Міністр закордонних справ наголосив, що коли Путін напав на Україну, він зверхньо вважав, що зможе перемогти України протягом кількох днів. Але народ протистоїть агресії із мужністю. Всі демократії світу, які шанують свободу України.

Клеверлі нагадав, що Британія є другим найбільшим військовим донором України після США. Цього року вона надала Україні 2,3 мільярда фунтів допомоги, і має намір надати таку ж суму наступного року.

"Ми поділяємо відповідальність за те, щоб допомогти українцям відбудувати свою країну після того, як вони переможуть. Ми свідомі, що це - завдання монументального масштабу. Крім того, кожного дня загарбники завдають дедалі більших руйнувань в Україні, знищують школи та лікарні, перетворюють на уламки незчисленні домівки. З наближенням зими Путін виводить з ладу енергетичні станції, позбавляє мільйони українців тепла та світла. Ми маємо скористатися цією конференцією, щоб об’єднатися навколо плану відновлення та розвитку України", - наголосив керівник зовнішньополітичного відомства Британії.

Крім того, з лютого британська сторона надала Україні більш як 220 мільйонів фунтів гуманітарної допомоги, та прийняла у себе в країні понад 100 тисяч українських біженців.



Клеверлі впевнений, що міжнародне товариство зможе продовжити таку роботу під час наступної конференції з відновлення України, яка відбудеться у Лондоні наступного року.