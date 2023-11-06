Велика Британія відкликає частину персоналу посольства з Лівану та радить британцям покинути країну
МЗС Великої Британії тимчасово відкликає працівників британського посольства з Лівану і радить своїм громадянам утриматися від поїздок до цієї країни через конфлікт на Близькому Сході
Про це повідомляє Reuters.
У понеділок, 6 листопада, Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що тимчасово відкликає з Лівану частину співробітників британського посольства.
Зокрема, міністерство рекомендує британцям утриматися від будь-яких поїздок до Лівану через конфлікт між сусіднім Ізраїлем і Сектором Газа і закликало всіх британців, які все ще перебувають у країні, залишити її, поки комерційні авіарейси не припинили свою роботу.
- Напередодні, 4 листопада, Туреччина відкликала свого посла в Ізраїлі, посилаючись на "гуманітарну трагедію" в Газі та відмову Ізраїлю на заклики до припинення вогню. В ізраїльському міністерстві закордонних справ назвали це "ще одним кроком турецького президента, який стоїть на боці ХАМАСу".
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