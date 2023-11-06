Велика Британія відкликає частину персоналу посольства з Лівану та радить британцям покинути країну

Про це повідомляє Reuters.

У понеділок, 6 листопада, Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що тимчасово відкликає з Лівану частину співробітників британського посольства.

Зокрема, міністерство рекомендує британцям утриматися від будь-яких поїздок до Лівану через конфлікт між сусіднім Ізраїлем і Сектором Газа і закликало всіх британців, які все ще перебувають у країні, залишити її, поки комерційні авіарейси не припинили свою роботу.