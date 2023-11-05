Туреччина відкликала свого посла з Ізраїлю. У Тель-Авіві відреагували
У суботу, 4 листопада, Туреччина відкликала свого посла в Ізраїлі, посилаючись на "гуманітарну трагедію" в Газі та відмову Ізраїлю на заклики до припинення вогню. В ізраїльському міністерстві закордонних справ назвали це "ще одним кроком турецького президента, який стоїть на боці ХАМАСу"
Про це пише Politico.
Зазначається, що Туреччина доєдналася до Бахрейну та Йорданії, які перед цим на знак протесту проти бомбардування ізраїльським урядом сусідньої Гази також відкликали своїх послів.
У заяві МЗС Туреччини йдеться, що попри гуманітарну трагедію, яка розгортається в Газі, спричинену продовженням нападів Ізраїлю на цивільне населення, і відмову Ізраїлю у припиненні вогню та безперервному і безперешкодному надходженні гуманітарної допомоги, було вирішено відкликати посла країни в Тель-Авіві Сакіра Озкана Торунлара в Анкару для консультацій.
"Прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу більше не той, з ким можна говорити. Ми його списали", - заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган.
Видання пише, що цей крок є останнім кроком, який Туреччина зробила для дистанціювання від Ізраїлю, однак, схоже, він не означає повного розриву дипломатичних відносин між двома країнами.
"Повне роз'єднання неможливе, особливо в міжнародній дипломатії. Але Нетаньягу несе головну відповідальність за насильство. Йому потрібно зробити крок назад і зупинити це", - сказав Ердоган.
Також зазначається, що посол Ізраїлю в Анкарі Іріт Ліліан покинула Туреччину в жовтні після попередження Ради національної безпеки Ізраїлю проти поїздок до Туреччини, посилаючись на побоювання, що ізраїльтяни можуть стати мішенню протестувальників.
Реакція Ізраїлю
Згодом спікер МЗС Ізраїлю Ліор Хаят у соцмережі Х (Twitter) розкритикував відкликання Туреччиною посла в його країні.
"Рішення турецького уряду відкликати свого посла, поки Держава Ізраїль перебуває в розпалі війни самооборони, нав’язаної терористичною організацією, гіршою за ІДІЛ, є ще одним кроком президента Туреччини, який стає на бік терористичної організації ХАМАС", - наголосив представник ізраїльського МЗС.
Хаят заявив, що терористи ХАМАСу жорстоко вбили понад 1400 ізраїльтян і 240 викрали, серед них – немовлята, діти, жінки й літні люди.
Він додав, що ХАМАС використовує населення Гази як живий щит і перешкоджає його переміщенню в безпечні райони, викрадаючи у нього паливо, їжу і питну воду.
"ХАМАС скоює воєнні злочини та злочини проти людяності і є справжнім ворогом палестинського народу", - наголосив Хаят.
- Крім того, президент Реджеп Ердоган заявив напередодні, що Туреччина більше не спілкуватиметься з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та займається оформленням заяви до Міжнародного кримінального суду (МКС) про нібито вчинення ізраїльською стороною військових злочинів у секторі Гази.
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