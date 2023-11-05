Туреччина відкликала свого посла з Ізраїлю. У Тель-Авіві відреагували

Про це пише Politico.

Зазначається, що Туреччина доєдналася до Бахрейну та Йорданії, які перед цим на знак протесту проти бомбардування ізраїльським урядом сусідньої Гази також відкликали своїх послів.

У заяві МЗС Туреччини йдеться, що попри гуманітарну трагедію, яка розгортається в Газі, спричинену продовженням нападів Ізраїлю на цивільне населення, і відмову Ізраїлю у припиненні вогню та безперервному і безперешкодному надходженні гуманітарної допомоги, було вирішено відкликати посла країни в Тель-Авіві Сакіра Озкана Торунлара в Анкару для консультацій.

"Прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу більше не той, з ким можна говорити. Ми його списали", - заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Видання пише, що цей крок є останнім кроком, який Туреччина зробила для дистанціювання від Ізраїлю, однак, схоже, він не означає повного розриву дипломатичних відносин між двома країнами.

"Повне роз'єднання неможливе, особливо в міжнародній дипломатії. Але Нетаньягу несе головну відповідальність за насильство. Йому потрібно зробити крок назад і зупинити це", - сказав Ердоган.

Також зазначається, що посол Ізраїлю в Анкарі Іріт Ліліан покинула Туреччину в жовтні після попередження Ради національної безпеки Ізраїлю проти поїздок до Туреччини, посилаючись на побоювання, що ізраїльтяни можуть стати мішенню протестувальників.

Реакція Ізраїлю

Згодом спікер МЗС Ізраїлю Ліор Хаят у соцмережі Х (Twitter) розкритикував відкликання Туреччиною посла в його країні.

"Рішення турецького уряду відкликати свого посла, поки Держава Ізраїль перебуває в розпалі війни самооборони, нав’язаної терористичною організацією, гіршою за ІДІЛ, є ще одним кроком президента Туреччини, який стає на бік терористичної організації ХАМАС", - наголосив представник ізраїльського МЗС.

Хаят заявив, що терористи ХАМАСу жорстоко вбили понад 1400 ізраїльтян і 240 викрали, серед них – немовлята, діти, жінки й літні люди.

Він додав, що ХАМАС використовує населення Гази як живий щит і перешкоджає його переміщенню в безпечні райони, викрадаючи у нього паливо, їжу і питну воду.

"ХАМАС скоює воєнні злочини та злочини проти людяності і є справжнім ворогом палестинського народу", - наголосив Хаят.