Велика Британія відмовляється від російських золота, вугілля та нафти
Велика Британія в рамках санкційного режиму проти Росії з 10 серпня заборонить імпорт з країни-терориста вугілля, а з 31 грудня відмовиться і від російської нафти. Відповідна поправка набрала чинності 21 липня
Про це інформує "Європейська правда" із посиланням на заяву уряду Сполученого Королівства.
Згідно із нововведеною поправкою імпорт нафти та нафтопродуктів, вугілля та продуктів з вугілля та золота з РФ заборонено. Крім того, забороняється придбання, постачання та доставка зазначених товарів, прямо чи опосередковано.
Обмеження також забороняє надання технічної допомоги, фінансових послуг і коштів, а також брокерські послуги, пов’язані з цими товарами.
Заборона на імпорт російського золота набула чинності 21 липня, заборона на імпорт вугілля почне діяти 10 серпня.
Заборона на ввіз російської нафти почне діяти 31 грудня 2022 року.
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