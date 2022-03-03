Велика Британія звинуватила РФ у розгортанні систем термобаричної артилерії в Україні
Велика Британія звинуватила Росію в розгортанні систем термобаричної зброї в Україні
Про це заявив міністр оборони Бен Воллес, передає Радіо Свобода.
"Як далеко (Путін) зайде, яку зброю він дозволить застосувати, щоб досягти своєї кінцевої мети, невідомо, але ми бачили використання величезної кількості артилерії. Ми бачили розгортання систем термобаричної артилерії і ми хвилюємося, наскільки широким може бути її застосування», – сказав він під час візиту до Естонії.
Довідка. Термобаричний боєприпас - боєприпас, створений на основі ефекту об'ємного вибуху пилогазових або аерозольних хмар. Багатьма експертами відноситься до зброї масового ураження, хоча вони прямо не заборонені міжнародними договорами.
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