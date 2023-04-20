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Велика Палата Верховного Суду України встановила справедливість у справі щодо акцій Полтавського ГЗК

20 квітня, 2023 четвер
19:30
Економіка

19 квітня 2023 р. Велика Палата Верховного Суду України розглянула касаційну скаргу законних власників Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) у справі щодо 40,19% акцій підприємства

Винесено рішення про те, що 20 років тому акції ПГЗК були придбані компанією Ferrexpo AG (Швейцарія) у законний спосіб, із дотриманням чинного на той час законодавства України й відтоді законно належать компанії Ferrexpo AG. Тим самим покладено край спробам відсудити вказаний пакет акцій Полтавського ГЗК у законних власників. 

"Ми вітаємо справедливе рішення Cуду, яке підтверджує, що Україна здатна захистити іноземні інвестиції та дотримується принципів верховенства права. Це дуже важливий сигнал для міжнародної спільноти та інвесторів, який чітко пролунав у складні для України часи. Також я вдячний всій команді, яка забезпечила такий результат", – зазначив голова Ради директорів Ferrexpo AG Вольфрам Куоні.
 
Андрій Конопля, адвокат юридичної компанії “Ілляшев та Партнери”, який представляє інтереси Ferrexpo AG в цьому судовому процесі, повідомив, що компанія Ferrexpo AG задоволена справедливою постановою найвищої судової інстанції України -  Великої Палати Верховного Суду України. "З почуттям дотриманої справедливості ми сприйняли цей судовий вердикт. Нарешті покладено край багаторічним незаконним спробам невідомих офшорних компаній заволодіти частиною активів компанії Ferrexpo в Україні. Надзвичайно важливо, що суд надав можливість компанії Ferrexpo та іншим іноземним інвесторам скористатися своїм законним правом на справедливе судочинство і захист власності", - підкреслив Андрій Конопля.
 
Підприємства групи Ferrexpo є містоутворюючими підприємствами, компаніями національного значення. Це третій у світі експортер окатків, який із 2007 р. завдяки масштабним інвестиціям збільшив свій внесок у ВВП України у понад 3,7 рази, до 1,3% від загальноукраїнського. Лише протягом останніх 5 років компанія інвестувала в економіку України понад 1,2 мільярда доларів, а загалом із 2007 року, коли акції компанії почали котируватися на основному майданчику Лондонської фондової біржі - понад 3,5 млрд. доларів США.
 
Ferrexpo є одним із найбільших у нашій країні експортером, що продає 100% своєї продукції іноземним споживачам. До повномасштабного російського вторгнення частка Ferrexpo становила 3,0% від сумарного експорту товарів з України.
Полтавський ГЗК, що входить до групи Ferrexpo разом із Єристівським та Біланівським ГЗК цієї Групи, разом є важливими складовими економіки Полтавського регіону. Ferrexpo дає, фактично, кожну п’яту гривню в економіку (ВВП) області, 22% капітальних інвестицій та 29% надходжень до бюджету Полтавщини.
Група створює високооплачувані робочі місця. Протягом багатьох років середня заробітна плата працівників Полтавського ГЗК та інших підприємств Ferrexpo значно перевищує показники середніх зарплат в Горішніх Плавнях, Кременчуці, Полтаві, Полтавській області та загалом по Україні.
Окрім економічного внеску в національну економіку, група Ferrexpo, зокрема Полтавський ГЗК, реалізували та продовжують втілювати ряд соціальних програм. На проєкти в галузях освіти, охорони здоров’я, поліпшення інфраструктури, надання допомоги незахищеним верствам населення спрямовано кілька мільярдів гривень. Із початком повномасштабної воєнної агресії Росії проти України Ferrexpo створила спеціальний гуманітарний фонд для забезпечення потреб населення, ЗСУ і територіальної оборони, і вже витратила на це близько 1 млрд гривень.

Новини
Полтавщина
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