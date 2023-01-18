Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство "Велика втрата для держави": Зеленський висловив співчуття рідним загиблих у Броварах і розповів, що буде з МВС

"Велика втрата для держави": Зеленський висловив співчуття рідним загиблих у Броварах і розповів, що буде з МВС

18 січня, 2023 середа
22:50
Суспільство Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблих унаслідок авіакатастрофи у Броварах і повідомив, що доручив з'ясування обставин трагедії керівнику СБУ

Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

"25 людей були поранені, зокрема 11 дітей. Загинули 14 людей, серед них – одна дитина. Мої співчуття всім, хто втратив рідних, близьких! СБУ розпочато кримінальне провадження за фактом цієї страшної події. Я доручив керівнику СБУ у взаємодії з усіма іншими уповноваженими органами з'ясувати всі обставини катастрофи", -сказав Зеленський.

Президент також подякував рятувальникам, співробітникам дитсадку, які евакуювали дітей з місця катастрофи, та небайдужим українцям, які допомагали на місці.

"Майже дев'ять годин тривала рятувальна операція в Броварах Київської області, на місці падіння вертольота ДСНС. До гасіння пожежі, пошуку, порятунку поранених, до першочергових слідчих дій були залучені сотні людей. Наші рятувальники, наші працівники поліції, бійці Нацгвардії, медики, психологи, працівники Служби безпеки України. Я дякую всім, хто сьогодні був залучений до цієї рятувальної операції. Хочу зараз окремо подякувати вихователькам дитячого садочка, на територію якого упав цей вертоліт. Пані Руслана, пані Олени, пані Тамара, пані Катерина та всі працівниці садочка – я дякую вам! Дякую за чіткі дії, за те, що виводили дітей. Дякую також звичайним мешканцям і мешканкам Броварів, зокрема пані Діані, пані Надії та іншим, які допомагали і дітям, і пораненим. Дякую Глібу, Андрію – хлопцям, які також не розгубилися й допомагали", - сказав Зеленський.

Крім того, президент розповів про рішення щодо МВС у зв'язку із загибеллю міністра і його заступника.

"Сьогодні ж були ухвалені всі необхідні рішення щодо керівництва системою МВС. Ми втратили людей, які були професіоналами, патріотами, надійними керівниками. Міністр Денис Монастирський, Євгеній Єнін, їхні колеги, які загинули в катастрофі, – це не ті люди, яких можна легко замінити. Справді велика втрата для держави. Мої співчуття рідним. Тимчасове керівництво міністерством буде здійснювати голова Нацполіції України. Також були розподілені обов'язки, за виконання яких відповідав міністр у контексті нашої оборонної операції та забезпечення безпеки держави. Кордон, ситуація на прифронтовій території, участь Нацгвардії та поліції у бойових діях – контроль зберігається. Як тільки будуть встановлені чіткі факти щодо того, що саме призвело до катастрофи, ми надамо цю інформацію", - сказав Зеленський.

  • У середу, 18 січня, поблизу дитячого садочка у Броварах Київської області розбився вертоліт.
  • Унаслідок катастрофи загинуло 14 людей, у тому числі одна дитина. Серед загиблих - 9 людей, які перебували на борту гелікоптера, зокрема очільник МВС Денис Монастирський та його заступник Євген Єнін. Крім того, внаслідок авіакатастрофи постраждало 25 людей, із них 11 - діти.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Бровари
Володимир Зеленський
Київщина
авіакатастрофа
Читайте також:
Евгений Пригожин
17 січня, 2023 вiвторок
ISW: Конфлікт між Пригожиним та міноборони РФ посилився
Дмитро Пєсков
16 січня, 2023 понедiлок
У Путіна відреагували на удар по будинку у Дніпрі і пригрозили наслідками постачання Україні танків
17 січня, 2023 вiвторок
Арестович подав заяву про звільнення з ОП, її задовольнили
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.91
    Купівля 39.91
    Продаж 40.57
  • EUR
    Купівля 42.06
    Продаж 43.05
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
18 січня
23:01
Тео Ернандес, Мілан - Інтер
"Інтер" розгромно переміг "Мілан" у матчі за Суперкубок Італії
23:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Загибель керівництва українського МВС, таємна підтримка від Болгарії, зброя для України та форум у Давосі. Світові ЗМІ про Україну 18 січня
22:43
Володимир Путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 18 січня
22:20
Володимир Зеленський у Львові
"Надання ППО має випередити ракетні атаки РФ": Зеленський у Давосі закликав світ пришвидшити ухвалення рішень
22:20
Джо Байден ООН
Байден висловив співчуття родинам загиблих в авіакатастрофі у Броварах
22:17
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Росія з мінометів обстріляла Сумську область
22:16
Дмитро Кулеба
"Неприйнятно": Кулеба відповів на пропозицію Угорщини скасувати санкції проти поплічників Путіна
22:13
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Чисельність російських військ у Білорусі поки не змінюється. Колонка Сергія Згурця
21:25
Світло
У YASNO назвали ймовірну дату повернення Києва до графіків відключень електрики
20:42
США нададуть Україні $125 млн на відновлення енергомережі після ударів РФ
20:19
Удень армія РФ двічі відкрила вогонь по Нікопольщині
20:14
Анджей Дуда
Вирішальний момент у війні можливий вже за кілька тижнів: Дуда закликав надати Україні більше ракет і танків
20:04
Олександр Петраков
Стало відомо, скільки Петраков зароблятиме у збірній Вірменії з футболу
20:03
OPINION
Костянтин Москалець
Поет і війна
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 329 дня війни: у Соледарі влаштували "м'ясорубку" для вагнерівців, а світ обіцяє Україні ще більше зброї
19:56
Стріляв по цивільних на Чернігівщині: російському окупанту заочно оголосили підозру
19:55
застосунок Дія
США планують допомогти Україні експортувати "Дію" в інші країни, обговорення почнуть у Давосі, - USAID
19:39
Окупант Олександр Подставкін
ЗСУ знищили мобілізованого російського ексхокеїста
19:34
США готують один з найбільших пакетів військової допомоги Україні, - CNN
19:28
Михайло Мудрик, "Челсі"
"Челсі" опублікував відео з першого тренування Мудрика
19:28
Шмигаль закликав МАГАТЕ накласти санкції на Росатом і застеріг, що $200 млрд від закордонних замовлень компанія спрямує на війну
19:07
ЗСУ, артилерія
ЗСУ збили розвідувальний дрон РФ і гелікоптер Ка-52, а також уразили 14 районів скупчення ворога, - Генштаб
19:05
гуманітарна допомога
Херсон отримав 40 тонн продовольства від американського благодійного фонду
18:59
Пропаганда окупантів у Криму
РФ запустила у Криму кампанію з пропаганди на підтримку своїх військових, місцеві не реагують, - Центр нацспротиву
18:55
Ексклюзив
Дмитро Лубінець
РФ вивезла десятки тисяч дітей з України та не дає інформацію про них, - Лубінець
18:48
кібератака
Одне з українських інформагенств атакували хакери, Держспецзв'язку підозрює їхню причетність до російського генштабу
18:41
SpaceX запустила на орбіту GPS супутник третього покоління
18:36
Єнс Столтенберг
Україні потрібно істотно більше зброї, у війні настав переломний момент, - Столтенберг
18:29
Реджеп Таїп Ердоган
"Ініціативу висунув Ердоган": Лубінець сподівається на відкриття гуманітарного коридору для повернення українців з РФ
18:27
путін
"Все, що робить РФ - спроба припинити війну": ЦПД попередив про наративи Путіна, які 18 січня просуває Росія
18:10
Михайло Подоляк
Подоляк відповів на заяву Путіна з виправданням війни в Україні: прозріння не буде, переговори неможливі
18:05
Ексклюзив
Дмитро Лубінець
Україна закликала РФ віддати всіх затриманих цивільних, яким понад 70 років, - омбудсмен Лубінець
18:04
OPINION
Валерій Пекар
Сценарій завершення війни - деколонізація Росії
18:02
У Норвезькому морі відкрили нове велике родовище газу
17:59
Європарламент
Європарламент закликав канцлера Німеччини Шольца без зволікань надати Україні танки Leopard 2
17:52
Резніков: Україна закликає Ізраїль співпрацювати в будь-який спосіб, але поки безуспішно
17:47
Twitter
Понад 500 рекламодавців призупинили роботу з Twitter, - ЗМІ
17:44
Microsoft
Microsoft звільнить 10 тис. працівників
17:32
Армія FM
Відтепер в окупованій Горлівці доступне українське радіо "Армія FM"
17:29
Литва прапор
Литва скасувала угоду про транскордонне співробітництво з Білоруссю
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV