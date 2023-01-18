Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

"25 людей були поранені, зокрема 11 дітей. Загинули 14 людей, серед них – одна дитина. Мої співчуття всім, хто втратив рідних, близьких! СБУ розпочато кримінальне провадження за фактом цієї страшної події. Я доручив керівнику СБУ у взаємодії з усіма іншими уповноваженими органами з'ясувати всі обставини катастрофи", -сказав Зеленський.

Президент також подякував рятувальникам, співробітникам дитсадку, які евакуювали дітей з місця катастрофи, та небайдужим українцям, які допомагали на місці.

"Майже дев'ять годин тривала рятувальна операція в Броварах Київської області, на місці падіння вертольота ДСНС. До гасіння пожежі, пошуку, порятунку поранених, до першочергових слідчих дій були залучені сотні людей. Наші рятувальники, наші працівники поліції, бійці Нацгвардії, медики, психологи, працівники Служби безпеки України. Я дякую всім, хто сьогодні був залучений до цієї рятувальної операції. Хочу зараз окремо подякувати вихователькам дитячого садочка, на територію якого упав цей вертоліт. Пані Руслана, пані Олени, пані Тамара, пані Катерина та всі працівниці садочка – я дякую вам! Дякую за чіткі дії, за те, що виводили дітей. Дякую також звичайним мешканцям і мешканкам Броварів, зокрема пані Діані, пані Надії та іншим, які допомагали і дітям, і пораненим. Дякую Глібу, Андрію – хлопцям, які також не розгубилися й допомагали", - сказав Зеленський.

Крім того, президент розповів про рішення щодо МВС у зв'язку із загибеллю міністра і його заступника.

"Сьогодні ж були ухвалені всі необхідні рішення щодо керівництва системою МВС. Ми втратили людей, які були професіоналами, патріотами, надійними керівниками. Міністр Денис Монастирський, Євгеній Єнін, їхні колеги, які загинули в катастрофі, – це не ті люди, яких можна легко замінити. Справді велика втрата для держави. Мої співчуття рідним. Тимчасове керівництво міністерством буде здійснювати голова Нацполіції України. Також були розподілені обов'язки, за виконання яких відповідав міністр у контексті нашої оборонної операції та забезпечення безпеки держави. Кордон, ситуація на прифронтовій території, участь Нацгвардії та поліції у бойових діях – контроль зберігається. Як тільки будуть встановлені чіткі факти щодо того, що саме призвело до катастрофи, ми надамо цю інформацію", - сказав Зеленський.

У середу, 18 січня, поблизу дитячого садочка у Броварах Київської області розбився вертоліт.

Унаслідок катастрофи загинуло 14 людей, у тому числі одна дитина. Серед загиблих - 9 людей, які перебували на борту гелікоптера, зокрема очільник МВС Денис Монастирський та його заступник Євген Єнін. Крім того, внаслідок авіакатастрофи постраждало 25 людей, із них 11 - діти.

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