Великдень 2023 в Україні: коли зустрічати
Великдень або Воскресіння Христове – головне та найдавніше християнське свято на честь Воскресіння Ісуса Христа. Кожного року дата цього свята змінюється. Її обчислюють за місячно-сонячним календарем. Воскресіння Христове трактується як перехід від смерті до життя. Великдень - це символ великої жертви Ісуса Христа за всі гріхи людства
Великдень 2023 в Україні
Великдень або Воскресіння Христове – головне та найдавніше християнське свято на честь Воскресіння Ісуса Христа. Кожного року дата цього свята змінюється. Її обчислюють за місячно-сонячним календарем. Воскресіння Христове трактується як перехід від смерті до життя. Великдень - це символ великої жертви Ісуса Христа за всі гріхи людства.
Підготовка до святкування
Підготовка починається за сім тижнів. Власне, це і є Великий піст. Він один з найдовших християнських постів.
Основне правило посту: не споживати їжу тваринного походження та алкоголь. Цього року піст почався з 27 лютого. Він триватиме аж до 15 квітня.
В Україні Великдень цього року (2023) святкуватимуть 16 квітня.
Традиції
В останній тиждень перед Великоднем християни традиційно випікають паски і фарбують яйця. Християни освячують в Храмах крашанки, паски, сіль та м'ясні продукти ще до сходу сонця. Після освячення страв прийнято роздавати милостиню тим людям, хто її потребує.
Цього року Чистий Четвер припадає на 13 квітня, а Страсна п'ятниця відповідно на 14 квітня.
Надвечір в суботу в Храмах проводиться Великодня служба. А вже опівночі відбудеться Великодня заутреня - урочисте богослужіння.
Великодній ранок
Після урочистого богослужіння в Храмі родина збирається за одним столом. За традицією трапезу починають з молитви. Після молитви куштують освячені яйця, а вже потім всі інші страви.
Вже з обіду люди йдуть у гості до близьких родичів та друзів. Вони несуть із собою частування. Такими частуваннями заведено обмінюватись. Це також давня традиція. Обмінюються зазвичай освяченими продуктами - яйця, паски тощо.
На Великдень не можна:
- Фізично працювати
- Сваритись
- Вимовляти нецензурні слова
- Вінчатись
- Відвідувати кладовище
- Викидати освячену їжу
- Якщо після свят у вас залишиться освячена їжа, тоді її варто спалити або закопати в землю.
Нехай цей Великдень принесе в Україну очікувані мир та Перемогу, щоб усі захисники нашої батьківщини повернулись додому живі, здорові та неушкоджені!
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