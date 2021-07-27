"Велике будівництво": у Києві до осені реконструюють залізничну станцію "Святошин"

Про це у Facebook повідомив голова правління Укрзалізниці Іван Юрик.



"Залізнична платформа Святошин - перший пілот в рамках проєкту "Велике Будівництво" City Express. У серпні Укрзалізниця відкриє реконструйовану платформу", - написав Юрик.



За його словами, станція "Святошин" є транспортним хабом, який обслуговує близько півмільйона мешканців міста Києва та передмістя, які проживають на Борщагівці, Академмістечку, Нивках, Святошині, та пасажирів, які прямують з Тетерівського напрямку: Ірпеня, Бучі, Немішаєва, Ворзеля, Коростеня.



Юрик зазначив, що реконструкція дозволить збільшити пропускну спроможність та зробити швидкою пересадку пасажирів на інші види транспорту.



Він додав, що станція стане першим тестовим майданчиком для впровадження новітніх технологій та ІТ-рішень.



"Укрзалізниця становить автомати для купівлі квитків на приміські поїзди та турнікети. Автомати дозволять пасажиру швидко та зручно придбати квиток, а турнікети розв'яжуть проблему "зайців". Такий комплексний підхід буде реалізовано й на інших станціях та вокзалах країни", - пояснив Юрик.



Голова Укрзалізниці також нагадав, що метою компанія залишається розвантаження доріг та розбудова у Києві гнучкої інфраструктури.



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