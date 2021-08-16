Великокаліберні кулемети і протитанкова зброя: минулої доби окупанти тричі порушили режим "тиші", бійці ООС відповіли
У неділю, 15 серпня, російські війська в районі проведення операції Об'єднаних сил 3 рази порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє сайт Міноборони.
Неподалік Світлодарська збройні формування РФ обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Золотого-4 загарбники стріляли з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
Біля Катеринівки окупанти застосовували автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
На ворожі обстріли українські військові відповіли вогнем.
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