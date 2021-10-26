Венедіктова: До 1,5 млн українців вживають наркотики

Про це заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова під час спільної наради керівників правоохоронних та інших державних органів, пише Суспільне.

За її словами, від 1 до 1,5 млн населення України споживають наркотики, при цьому щорічно кількість таких людей зростає на 8-10%.

"Темпи зростання наркоманії в Україні є одними з найвищих у світі", – повідомила Венедіктова.

Генпрокурорка зауважила, щороку наркотики стають причиною смерті близько тисячі людей. При цьому від наркоманії та пов’язаних із нею хвороб помирають близько 120 тис. українців.

Внедіктова наголосила, щоблизько 20% обсягів наркотиків в Україні поширюються за допомогою інтернету.

"Кожен п’ятий факт збуту наркотиків у 2021 році здійснювався за допомогою мережі інтернет. Цьогоріч правоохоронцями обліковано 24,5 тис. кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів", – повідомила вона.

Як додала генпрокурорка, найбільше таких злочинів зафіксовано у Харківській, Дніпропетровській, Одеській і Донецькій областях, а також у Києві.

Венедіктова повідомила, що кількість вилучених Нацполіцією наркотиків знизилась майже у п’ять разів до 1 тис. кілограмів проти 5 тис., вилучених у 2020 році.

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