Венедіктова стала послом у Ліхтенштейні за сумісництвом, а Гаман - послом у Королівстві Камбоджа
Президент Володимир Зеленський призначив посла України у Швейцарії Ірину Венедіктову за сумісництвом послом у Князівстві Ліхтенштейн, а також посла України у В’єтнамі Олександра Гамана послом у Королівстві Камбоджа за сумісництвом
Відповідні укази №241/2023 та №242/2023 оприлюднені на сайті глави держави.
"Призначити Надзвичайного і Повноважного посла України в Швейцарській Конфедерації Венедіктову Ірину Валентинівну Надзвичайним і Повноважним послом України в Князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом", - йдеться в документі.
Окрім того, Президент призначив посла України у В’єтнамі Олександра Гамана послом у Королівстві Камбоджа за сумісництвом.
"Призначити Надзвичайного і Повноважного посла України в Соціалістичній Республіці Вʼєтнам Гамана Олександра Віталійовича Надзвичайним і Повноважним послом України в Королівстві Камбоджа за сумісництвом", - ідеться в указі.
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