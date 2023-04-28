Венедіктова стала послом у Ліхтенштейні за сумісництвом, а Гаман - послом у Королівстві Камбоджа

Відповідні укази №241/2023 та №242/2023 оприлюднені на сайті глави держави.

"Призначити Надзвичайного і Повноважного посла України в Швейцарській Конфедерації Венедіктову Ірину Валентинівну Надзвичайним і Повноважним послом України в Князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом", - йдеться в документі.

Окрім того, Президент призначив посла України у В’єтнамі Олександра Гамана послом у Королівстві Камбоджа за сумісництвом.

"Призначити Надзвичайного і Повноважного посла України в Соціалістичній Республіці Вʼєтнам Гамана Олександра Віталійовича Надзвичайним і Повноважним послом України в Королівстві Камбоджа за сумісництвом", - ідеться в указі.