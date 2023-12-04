Влада Венесуели заявила про 95% підтримки територіальних претензій до Гаяни на референдумі

Про це пише Deutsche Welle.

Зазначається, що 95% громадян підтримали намір влади країни включити до її складу новий штат - Ессекібо. Такими є результати референдуму з цього питання, проведеного всупереч рішенню Міжнародного суду ООН, що наказував Каракасу утриматися від будь-яких дій щодо зміни ситуації у територіальній суперечці з Гаяною.

Влада Венесуели назвала цей референдум "консультативним" і включила до нього п'ять питань. Останній із них звучав так: "Чи згодні ви зі створенням штату Ессекібо, розробкою прискореного плану комплексного обслуговування нинішнього та майбутнього населення цієї території, що включає також надання громадянства та венесуельського посвідчення особи відповідно до Женевської угоди та міжнародного права та призведе до включення зазначеного штату до складу території Венесуели?"

Як зазначає Reuters, венесуельська влада не розкрила відсоток явки на голосуванні. Однак за словами президента Національної виборчої ради Елвіса Аморосо, з 20,7 мільйона виборців Венесуели свої голоси на референдумі віддали близько 10,5 мільйона.

Референдум викликав побоювання в Гаяні та в усьому регіоні щодо остаточних намірів Венесуели. Мадуро, який балотуватиметься на переобрання наступного року за умов тяжкої економічної кризи, сподівається, що результат референдуму посилить столітні претензії його країни на багату нафтою територію Ессекібо, якою керує Гаяна.

Венесуела десятиліттями претендувала на територію Ессекібо – попри те, що її 160 тис. квадратних кілометрів становлять більш як дві третини території Гаяни, а її населення (125 тис. людей) становить одну пʼяту від загальної кількості населення Гаяни.

Територіальна суперечка Гаяни з Венесуелою загострилася у зв'язку з відкриттям у 2015 році нафтових родовищ, що містять як мінімум 10 млрд барелів нафти, і наданням Гаяної концесії компанії ExxonMobil на нафтовидобуток на шельфі, межі якого не делімітовані.