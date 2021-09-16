Венеційська комісія отримала для оцінки законопроєкт про олігархів
Венеційська комісія підтвердила, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков попросив оцінити законопроєкт про олігархів
Про це йдеться на сайті комісії.
Там зазначено, що в листі від 10 вересня Разумков попросив висновок Венеціанської комісії щодо законопроєкту "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну чи політичну вагу» у суспільному житті (олігархи)".
- 2 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому відзначила невідповідність Конституції законопроекту про олігархів і запропонувала направити його в Венеційську комісію. Це рішення також підтримали чотири фракції парламенту.
- 10 вересня Разумков направив законопроект №5599 про олігархів для отримання висновку в Європейську комісію "За демократію через право" (Венеційську комісію).
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