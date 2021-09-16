Венеційська комісія отримала для оцінки законопроєкт про олігархів

Про це йдеться на сайті комісії.



Там зазначено, що в листі від 10 вересня Разумков попросив висновок Венеціанської комісії щодо законопроєкту "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну чи політичну вагу» у суспільному житті (олігархи)".

2 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому відзначила невідповідність Конституції законопроекту про олігархів і запропонувала направити його в Венеційську комісію. Це рішення також підтримали чотири фракції парламенту.

10 вересня Разумков направив законопроект №5599 про олігархів для отримання висновку в Європейську комісію "За демократію через право" (Венеційську комісію).