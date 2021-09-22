"Верес" у меншості здолав "Оболонь" у Кубку України з футболу
В 1/16 фіналу Кубка України з футболу рівненський "Верес" переміг "Оболонь"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Переможний м'яч для "Вереса" на 82-й хвилині забив Михайло Шестаков. 31-річний нападник реалізував пенальті. Відзначимо, що рівняни грали у меншості весь другий тайм. Але це не дало "Оболоні" перевагу в рахунку.
"Верес" тепер зіграє в 1/8 фіналу Кубка України, ця стадія запланована на 27 жовтня.
Кубок України
1/16 фіналу
22 вересня
"Оболонь" - "Верес" 0:1
Гол: Шестаков, 82 (пен.)
Вилучення: Гечев, 45+2
- 21 вересня у першому матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу львівський "Рух" розгромив "Миколаїв".
- В іншому матчі харківський "Металіст" переміг чернігівську "Десну".
- 22 вересня в 1/16 фіналу Кубка України "Олександрія" переграла у гостях "Таврію" з другої ліги.
- Після цього "Дніпро-1" переміг "ВПК-Агро".
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