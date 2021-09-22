"Верес" у меншості здолав "Оболонь" у Кубку України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Переможний м'яч для "Вереса" на 82-й хвилині забив Михайло Шестаков. 31-річний нападник реалізував пенальті. Відзначимо, що рівняни грали у меншості весь другий тайм. Але це не дало "Оболоні" перевагу в рахунку.

"Верес" тепер зіграє в 1/8 фіналу Кубка України, ця стадія запланована на 27 жовтня.

Кубок України

1/16 фіналу

22 вересня

"Оболонь" - "Верес" 0:1



Гол: Шестаков, 82 (пен.)



Вилучення: Гечев, 45+2

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb