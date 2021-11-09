Верещук назвала завдання у ТКГ, які їй дав Зеленський

Про це Верещук розповіла у програмі "Украина на самом деле" в ефірі телеканалу "Дом”, передає Еспресо.TV.



"Я почула від пана президента завдання, які він ставить переді мною як перед членкинею ТКГ. Звісно ж, це люди. Це турбота про людей, це гуманітарна складова", - зазначила Верещук.



Міністерка також перелічила напрями роботи, які, на її думку, можна зробити ефективнішими вже зараз, зокрема безперешкодний доступ представників Червоного Хреста до постраждалих людей в окупованих районах, відкриття окупаційними адміністраціями контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування, а також забезпечення пенсіями та вакцинами громадян в окупованих районах.



Чергове засідання ТКГ має відбутися 10 листопада. Ірина Верещук візьме в ньому участь як нова учасниця української делегації ТКГ та голова Мінреінтеграції.

Нагадаємо, 4 листопада Ірину Верещук призначили віцепрем'єр-міністеркою - міністеркою з реінтеграції тимчасово окупованих територій України.