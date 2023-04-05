Верещук порадила жителям тимчасово окупованих територій терміново виїжджати до третіх країн
Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук порадила українцям на тимчасово окупованих територіях терміново виїжджати до третіх країн на тлі підготовки контрнаступу ЗСУ
Про це Верещук написала у Telegram.
"Українцям на тимчасово окупованих територіях раджу або тимчасово виїхати до третіх країн або готуватися: що робити знаєте. Головне - берегти себе і дітей", - написала Верещук.
Міністр зазначила, що чиновники окупаційних адміністрацій уже готуються забиратися з української території.
"На тимчасово окупованих територіях тривожно. Це і не дивно. Окупаційні чиновники ще мають трішки часу прибратися звідти. Деякі з них вже збирають речі. Було б добре, якщо б забрали із собою колаборантів. Але, це вже як вийде", - написала Верещук.
- У березні президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно накопичити достатньо зброї та боєприпасів, щоб розпочати контрнаступ.
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна має дуже хороші шанси для здійснення контрнаступу навесні 2023 року.
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