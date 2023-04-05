Про це Верещук написала у Telegram.

"Українцям на тимчасово окупованих територіях раджу або тимчасово виїхати до третіх країн або готуватися: що робити знаєте. Головне - берегти себе і дітей", - написала Верещук.

Міністр зазначила, що чиновники окупаційних адміністрацій уже готуються забиратися з української території.

"На тимчасово окупованих територіях тривожно. Це і не дивно. Окупаційні чиновники ще мають трішки часу прибратися звідти. Деякі з них вже збирають речі. Було б добре, якщо б забрали із собою колаборантів. Але, це вже як вийде", - написала Верещук.