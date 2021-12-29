Верещук: Україна ніколи не визнає будь-яку вакцину російського виробництва проти COVID-19
Віцепрем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук сказала, що Україна не збирається визнавати "Спутнік V" чи будь-яку іншу вакцину проти COVID-19 російського виробництва
Про це вона повідомила на пресконференції 29 грудня.
"Ми не визнаємо і не будемо визнавати російську вакцину", - наголосила Верещук.
За її словами, при цьому Україна готова вакцинувати всіх своїх громадян безпосередньо на пунктах пропуску, розташованих на кордонах з окупованими територіями.
"У нас є можливість забезпечити вакцинацію на пунктах КПВВ наших громадян, наприклад на Чонгарі чи на Каланчаку, на Станиці Луганській", - пояснила вона.
Віцепрем'єрка додала, що при цьому Україна готова забезпечити щеплення вакцинами світового виробництва.
"Питання про визнання "Спутнік" чи "Спутнік Лайт" взагалі не стоїть", - резюмувала Верещук.
- Нагадаємо, Росія поставила на окуповану територію Донецької області понад 270 тис. доз вакцини "Спутник Лайт".
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