Верещук: Україна ніколи не визнає будь-яку вакцину російського виробництва проти COVID-19

Про це вона повідомила на пресконференції 29 грудня.



"Ми не визнаємо і не будемо визнавати російську вакцину", - наголосила Верещук.



За її словами, при цьому Україна готова вакцинувати всіх своїх громадян безпосередньо на пунктах пропуску, розташованих на кордонах з окупованими територіями.



"У нас є можливість забезпечити вакцинацію на пунктах КПВВ наших громадян, наприклад на Чонгарі чи на Каланчаку, на Станиці Луганській", - пояснила вона.



Віцепрем'єрка додала, що при цьому Україна готова забезпечити щеплення вакцинами світового виробництва.



"Питання про визнання "Спутнік" чи "Спутнік Лайт" взагалі не стоїть", - резюмувала Верещук.



Нагадаємо, Росія поставила на окуповану територію Донецької області понад 270 тис. доз вакцини "Спутник Лайт".