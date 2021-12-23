Російський "конвой" доставив понад 270 тис. доз "Спутника Лайт" до ОРДО
Росія поставила на окуповану територію Донецької області понад 270 тис. доз вакцини "Спутник Лайт"
Про це повідомляє окупаційна влада Донецьку.
У четвер в ОРДО прибув 105-й за рахунком "конвой гуманітарної допомоги з РФ, у складі якого - вакцина від коронавірусу, лікарські засоби та інші вироби медичного призначення".
За інформацією окупаційної влади, в ОРДО на сьогодні вакциновано вже близько 300 тис. осіб. Загалом на 23 грудня на території ОРДО зафіксували 117 452 випадки зараження COVID-19, з них 9 146 виявилися летальними.
- Нагадаємо, у Донецьку окупанти вигнали бюджетників на примусовий суботник.
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