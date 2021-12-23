Російський "конвой" доставив понад 270 тис. доз "Спутника Лайт" до ОРДО

Про це повідомляє окупаційна влада Донецьку.



У четвер в ОРДО прибув 105-й за рахунком "конвой гуманітарної допомоги з РФ, у складі якого - вакцина від коронавірусу, лікарські засоби та інші вироби медичного призначення".



За інформацією окупаційної влади, в ОРДО на сьогодні вакциновано вже близько 300 тис. осіб. Загалом на 23 грудня на території ОРДО зафіксували 117 452 випадки зараження COVID-19, з них 9 146 виявилися летальними.

Нагадаємо, у Донецьку окупанти вигнали бюджетників на примусовий суботник.