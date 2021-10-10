У Донецьку окупанти вигнали бюджетників на примусовий суботник

Як повідомив керівник "адміністрації" міста Олексій Кулемзін, до осіннього прибирання міста нібито було залучено понад 12 тис. жителів, інформує Еспресо.TV.



"Розчищено близько 800 тис. м територій парків і скверів, понад 2000 тис. м прибудинкових територій, ліквідовано 16 стихійних звалищ", - наводить слова колаборанта портал Східний варіант.



Разом з тим, в оприлюднених з Донецька світлинах немає підтвердження таким великим показникам (зокрема, й щодо кількості залучених до участі людей).



місцеві користувачі соцмереж сумніваються в достовірності наведених Кулемзіним цифр й наголошують, що йшлося передусім про мобілізованих працівників бюджетної галузі.



Також на опублікованих угрупуванням "ДНР" фото з суботника видно, що його учасники працюють без захисних масок.





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