У Донецьку окупанти вигнали бюджетників на примусовий суботник
Окупаційна "адміністрація" загарбаного російською армією українського міста Донецька у суботу, 9 жовтня 2021 року, провела загальноміський суботник
Як повідомив керівник "адміністрації" міста Олексій Кулемзін, до осіннього прибирання міста нібито було залучено понад 12 тис. жителів, інформує Еспресо.TV.
"Розчищено близько 800 тис. м територій парків і скверів, понад 2000 тис. м прибудинкових територій, ліквідовано 16 стихійних звалищ", - наводить слова колаборанта портал Східний варіант.
Разом з тим, в оприлюднених з Донецька світлинах немає підтвердження таким великим показникам (зокрема, й щодо кількості залучених до участі людей).
місцеві користувачі соцмереж сумніваються в достовірності наведених Кулемзіним цифр й наголошують, що йшлося передусім про мобілізованих працівників бюджетної галузі.
Також на опублікованих угрупуванням "ДНР" фото з суботника видно, що його учасники працюють без захисних масок.
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